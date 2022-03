Familiares del Pitanxo aprecian “muchas incoherencias” en el testimonio del patrón

Se ha cumplido un mes desde que el pesquero gallego Villa de Pitanxo naufragó en aguas de Terranova dejando en el camino 21 personas fallecidas. Al margen del número de vidas perdidas y de la fecha y hora del suceso, hay pocas certezas alrededor de lo ocurrido. Este es el aspecto fundamental que ocupa el tiempo y la mente de los familiares de las víctimas que han querido hablar con este periódico. Recapitulemos.

En una entrevista exclusiva con Faro de Vigo, el patrón del pesquero del Grupo Nores, Juan Padín, abordaba algunos de los temas que, presumiblemente, ocupan el grueso de la investigación oficial y también las dudas de los familiares de las víctimas. Aclarado que su estado emocional es delicado, Padín, explicó que decidió conceder un testimonio público por la necesidad de aclarar lo hechos a las familias: “No hubo nada que no se pudiera hacer, se hizo todo lo que realmente se pudo”.

Pero para María de Pazo, hija del jefe de máquinas y una de las voces más visibles del colectivo, la preocupación del patrón “llega tarde”. Lo mismo opina Kevin González, hijo del engrasador del Villa de Pitanxo, Fernando González: “Me parece que ha tenido treinta días para ponerse en contacto con nosotros y no lo ha hecho. Por lo menos conmigo. Lo hace a través de un medio de comunicación. Además, me parece una información escasa con la que parece que se escuda y se coloca méritos”. Según el testimonio de Padín, su padre habría ayudado al patrón a accionar una de las barcas de salvamento: “Si ese testimonio es cierto, yo necesito saber con detalle qué fue lo que pasó y que me lo cuente, porque mi padre es uno de los desaparecidos”, lamenta Kevin González.

El hijo de Fernando González aprovecha la entrevista con Faro de Vigo no solo para desmarcarse de las agresiones sufridas sobre la casa que Juan Padín tiene en O Morrazo, sino también para condenarlas públicamente: “Por nuestra parte, no pretendemos ni intimidarlo ni hacerle ningún tipo de daño. Queremos que se sepa la verdad de lo que pasó y que se investigue con detalle”, recalca.

A propósito del coronavirus

Otro de los aspectos que los familiares entrevistados para este reportaje consideran clave es el tratamiento a bordo de los casos activos de coronavirus. El patrón explicó a FARO que si bien partieron de tierra siendo todos negativos, el número de casos ascendió en siete días a seis contagiados: “Seguí las instrucciones que me dieron en el Centro Radio Médico: no hay síntomas, están asintomáticos y estáis todos vacunados, así que vida normal. Fue lo que hicimos”. En cambio, Carolina Alcántara, esposa del desaparecido Jonathan Calderón, afirma que su marido le “llamaba todos los días” y en la última comunicación le explicó que tenía fiebre causada por el coronavirus: “Nosotros nos llamábamos por teléfono, pero tenemos familiares que tienen ese mismo registro en mensajes”. Sin embargo, Carolina prefiere guardar esa información para el momento adecuado en el marco de las pesquisas judiciales.

Los tiempos y el temporal

Otros de los aspectos que el hijo de Fernando González considera “muy incoherentes” son los relacionados con los tiempos de rescate y las condiciones meteorológicas. “Primero se dijo que el rescate se había producido en alrededor de cinco horas y ahora parece que son siete. Entiendo que la situación traumática puede provocar confusiones, pero lo que no encaja es que diga que el mar estaba como un día cualquiera”, argumenta Kevin. A ese respecto, Padín se explicaba así: “Para nosotros era un día más. Se puede verificar también que el resto de los barcos que estaban cerca estaban trabajando como nosotros. Estaba el Playa Menduiña Dos, el Novo Virgem da Barca… Y estábamos todos trabajando en la zona”. Para los familiares que han querido hablar con FARO esta es “otra de las muchas incoherencias”. “Muy cerca no podían estar porque si no, ¿cómo se explica que estuvieran a la deriva siete horas? O estaban muy lejos o había mucho mar como para poder acercarse rápido”, argumenta Kevin González.

La versión filtrada de Samuel

Sobre la versión de los hechos que en teoría ha dado Samuel Kwesi ante las autoridades competentes, el relato sería radicalmente opuesto al del patrón. Padín considera falsa esa narración: “Que se estén contando las mentiras que se están contando… me parece no ya desagradable, es inhumano. ¿Cómo se puede mentir ante esto?”, aunque no aclara cuáles serían las pretensiones que esgrimiría Kwesi para elaborar un relato falso ni cómo le beneficiaría. Sin embargo, los testimonios que ha podido recabar este periódico de familiares de víctimas confían en “la veracidad” del testimonio de Samuel y consideran que es una actitud “muy valiente”.

Sea como fuere, durante este mes parece haber consenso entre los familiares de las víctimas en un aspecto: “Es muy necesario que se consiga acceder a los restos del barco para aclarar lo mejor posible los hechos”, remata Carolina Alcántara.