Pablo Casado ha vuelto al Congreso y seguramente no volverá jamás. Pocos en el PP contaban con verle de nuevo en su escaño pero, como mensaje simbólico, ha regresado para asistir a las que serán casi con total seguridad sus últimas votaciones. A su lado, Cuca Gamarra, la elegida por Alberto Núñez Feijóo para ocupar la Secretaría General.

Está siendo una jornada emocionante en la bancada del PP. Muchos se irán a toda prisa a Sevilla en cuanto acabe la sesión del Pleno de este jueves, pues a partir del viernes comenzará el congreso extraordinario que encumbrará como presidente al mandatario gallego. Proliferan entre escaños las quinielas sobre quiénes le acompañarán en la dirección del partido y en las de los grupos parlamentarios.

Antes de que Feijoo diera conocer su apuesta por Gamarra a través de un tuit, las quinielas ya circulaban a toda prisa entre los diputados y diputadas populares. La consagración de la riojana como número dos ha disipado las dudas sobre el interrogante. Ahora proliferan las especulaciones sobre el nombre del futuro portavoz del grupo del Congreso. Algunos creen que Gamarra compatibilizará ambos puestos; otros dan ese supuesto por imposible.

Se han dado dos imágenes curiosas. Mientras la actual portavoz comparecía ante los medios para expresar su orgullo por el nuevo cometido que se le presenta, el predecesor, Teodoro García Egea, cruzaba el mismo lugar en silencio y en soledad. Luego le preguntaron, ya en el pasillo del Congreso, por la designación de Feijóo.

Y la más curiosa, y simbólica, ha sido la reaparición de Pablo Casado. No se sentaba en su escaño desde el 23 de febrero, cuando dedicó apenas dos minutos a hacer un discurso sobre la importancia de servir a los españoles. Este jueves no ha hablado, pero sí se ha dejado ver y sí ha votado. A su lado, la nueva secretaria general. El presente y futuro del PP junto al pasado. En el partido y en la bancada dan por hecho que Casado no volverá, pues este fin de semana, en Sevilla, se despedirá de sus colegas. Previsiblemente, tras ello, formalizará la renuncia al acta de diputado.