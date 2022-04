Dimite la concejala de Unidas Podemos en Santa Cruz Yaiza Gorrín

Yaiza Gorrín ha presentado este viernes su renuncia al acta de concejala del grupo municipal Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz. A continuación se ha dado de baja de Podemos. Gorrín ha explicado a EL DÍA que ya no se siente identificada con el funcionamiento interno del partido a nivel nacional y regional.

"Mi decisión ha sido muy meditada y tomada de forma común con mis compañeros fundadores de Podemos Santa Cruz. Quiero dejar claro que no tiene nada que ver con el grupo municipal del Consistorio. Sigo compartiendo la ideología de Podemos pero no comparto su manera de actuar en relación al funcionamiento interno, pues no se ha respetado a los militantes. Prefiero marcharme para estar en paz conmigo mía, a pesar de la pena que me da tener que abandonar mi labor como concejala en Santa Cruz", ha manifestado.

Ocupará su lugar la siguiente en la lista, Luisa Tamayo, de Izquierda Unida. Ésta se unirá a la concejala Dolores Espinosa, de Podemos, y a Ramón Trujillo, portavoz de este grupo municipal de la oposición.

Gorrín relata que "desde hace tiempo no nos sentimos identificados con la organización", tanto a nivel autonómico como estatal, debido al funcionamiento y gestión interna que se ha realizado desde 2017 hasta la actualidad "en relación con el círculo de Podemos Santa Cruz y con la militancia de toda Canarias en general". "Apoyamos el proyecto inicial de Podemos pero consideramos que en estos momentos la realidad no se corresponde con lo que venía a ser esta herramienta de movimiento popular", agrega.

Ésta aprovecha para dar las gracias a todas las personas que "nos apoyaron". "Esperamos sinceramente que se asuman los errores cometidos, se corrijan y que se depuren las responsabilidades oportunas para que en 2023 llegue el tan esperado cambio político que venimos defendiendo", concluye.

Yaiza Gorrín se encontraba entre las 11 firmantes de la carta con la que Meri Pita anunció su pasó al grupo Mixto en el Congreso, aunque la diputada no renunció a su acta. Podemos ha abierto expediente de suspensión de militancia a Meri Pita.