El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha asegurado que este territorio es "referencia" y uno de "los grandes proyectos" para su partido. "Todas las esperanzas del cambio en España pasan por la Comunitat Valenciana y eso lo sabe todo el PP".

Así lo ha aseverado el dirigente 'popular', en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, en la que ha hecho un balance del Congreso Nacional del PP celebrado este fin de semana en Sevilla del que Alberto Núñez Feijóo ha salido como nuevo líder.

Mazón ha recalcado que "todo el partido mira hacia la Comunitat Valenciana porque somos la comunidad que va a revelar el cambio". "Para cambiar las cosas en La Moncloa --ha continuado-- y para que Pedro Sánchez deje de reírse de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana tenemos que tomarnos en serio a nosotros mismos", ha razonado.

Preguntado por el eje Andalucía-Galicia, Mazón ha señalado que son dos comunidades donde gobierna el PP, pero ha agregado: "No nos podemos quejar del peso en cantidad y calidad de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha aludido a Esteban González Pons, como vicesecretario institucional, y a la presencia de cuatro valencianos --Luis Barcala, María José Catalá, Alberto Fabra y José Luis García Margallo-- en el comité ejecutivo, un plantel "de primera división", que une "juventud, ilusión y bagaje con experiencia nacional e internacional". "Pocas delegaciones pueden ofrecer lo que la valenciana", ha aseverado.

No obstante, ha hecho notar que "esto no va de cambios de cromos, sino de perfiles". Así, ha comentado que, "independientemente de que sea andaluz, valenciano o gallego, estamos muy contentos de que Juan Bravo sea el encargado de cuestiones económicas". "Aquí trabajamos en equipo", ha dicho.

Ha puntualizado que "el primer círculo de Feijóo son los presidentes autonómicos" gobiernen o no y se ha mostrado convencido de que el nuevo líder del PP es "quien mejor puede escenificar esa España unida dentro de la diversidad". "Es imposible lograr cuatro mayorías absolutas si no defiendes a tu autonomía como Dios manda pero a la vez tienes los brazos abiertos", ha añadido.

Financiación autonómica

En cuanto a un tema fundamental para la Comunitat, como la financiación autonómica, el dirigente valenciano ha afirmado que no cree que haya salvar ningún "escollo" con Feijóo porque él ya ha dicho que la Valenciana es "la comunidad peor financiada de todas, con un sistema del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y todo el mundo sabe que hay que corregirlo y en base a las personas". "No hay discrepancia en ese sentido, lo que tenemos claro en el PP es que no puede haber ni vencedores ni vencidos", ha insistido.

Preguntado por si su "adversario político" es el PSPV o Vox, ha contestado: "Nuestros adversarios son los altos impuestos, la cesta de la compra alta, las políticas sociales que están quebrando y la gravísima situación de crisis que vive España. No lucho con otros compañeros con representación democrática, lo que planteamos es una amplia mayoría liderada por el PP y por eso abrimos los brazos a los votantes de otros partidos".

Futuro de Casado

En esta misma línea, ha recalcado que el proyecto del los 'populares' está abierto para todos los que quieran aportar y, respecto al futuro de su ya exlíder, Pablo Casado, le ha agradecido el trabajo realizado.

"Es importante que todos sepamos esta ren política de una manera o de otra. Tenemos muchas cosas que escribir y cualquiera que quiera aportar algo tiene lápiz y papel para hacerlo y, si ha sido dirigente del PP, mucho más. El futuro de Casado él mismo lo dirá, se irá viendo, pero la lealtad al proyecto se agradece", ha resumido.

Por último, cuestionado por si se ha planteado dejar su cargo como presidente de la Diputación de Alicante --como Feijóo va a dejar la Xunta de Galicia-- Carlos Mazón ha señalado que "una cosa es la responsabilidad de gobierno y otra la orgánica" en un partido y ha comparado la situación con la del 'president Puig, al frente de la Generalitat y del PSOE valenciano.