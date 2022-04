Oltra afirma que Camps, De Rosa y Seguí han confirmado su "contubernio"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado que el expresident Francisco Camps, el exconseller Fernando de Rosa y la fundadora de Vox Valencia Cristina Seguí han confirmado su "contubernio" al salir todos a rebatir sus declaraciones.

Oltra, quien mostró ayer en el pleno de las Corts una imagen de los tres y señaló que hay que "seguir la pista del dinero" en la "cacería" que se está haciendo contra ella en el que caso de abuso sexuales a una menor tutelada, ha insistido en este argumento e incluso lo ha dicho en inglés, "follow the money".

Preguntada en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre si tiene pruebas de esa acusación, Oltra ha afirmado que "no es cuestión de pruebas", sino que "es público y notorio" que Seguí es una de las denunciantes contra ella y que se ha llevado a cabo una "cacería política y mediática".

"Si lo querían desmentir, ayer vimos un nuevo capítulo del contubernio", ha destacado la vicepresidenta, quien ha ironizado con que el lugar elegido para ello haya sido el "programa entre comillas" de Seguí ("Estado de alama TV", en Twiter), "financiado por quien está financiado", y que "más que un programa es una alcantarilla".

"Está claro que esa relación la acaban de verificar ellos mismos" al "salir todos" a pronunciarse, ha manifestado Oltra, para quien en el programa de Seguí han intentado "desmentir" lo que se ha "confirmado con la presencia en ese programa". "Más claro, agua", ha insistido.

Sobre las críticas de Fernando De Rosa, actual senador del PP por Valencia, ha recordado que el propio De Rosa, cuando era vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, se reunió con Camps en 2009 cuando estalló el caso Gürtel "para decir que Garzón estaba incurriendo en prevaricación", y ha considerado que este parlamentario popular "conoce poco" la gestión de las políticas sociales, porque "no le interesan".

Preguntada sobre si va a dimitir, ha señalado que ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esta cuestión y "no hay ninguna novedad al respecto",

Por otra parte, preguntada sobre el recurso de la directora territorial de Igualdad a la decisión del juez que instruye este caso de pedir al TSJCV que impute a Oltra, esta ha indicado que no comenta estrategias de las personas investigadas en el juzgado, y ha precisado que ella no puede recurrir porque no está en la causa al ser aforada.