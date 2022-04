El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha avanzado que su gobierno no podrá trabajar "en proyectos comunes" con los consejeros de Vox que se incorporen al Ejecutivo de Castilla y León tras la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco.

En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE, Barbón ha dicho sentirse enormemente preocupado por la decisión del PP de incorporar a Vox a un gobierno, que "pasará a la historia" de España dado que supone la entrada de un partido "en unas instituciones -las autonómicas- que niega y a las que ataca constantemente".

"Por mantener el poder no todo vale. Hay barreras que no se deberían franquear y eso algo que dice también el Partido Popular Europeo", ha apuntado el presidente asturiano, que ha lamentado la "difícil" situación en que se verán ahora las fluidas relaciones que mantenían ambos gobiernos.

A su juicio, su gabinete no podrá trabajar con consejeros de Castilla y León "que defienden que no existe la violencia machista, que piden que no se suban las pensiones, que no apoyan que se suba el salario mínimo o que están en contra de la Política Agraria Común, que permite subsistir a la ganadería y la agricultura pese a todas las dificultades".

"Poco vamos a poder hablar ni hacer", ha apuntado Barbón tras lamentar haber pensado que el PP se encaminaría hacia la moderación tras la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente.

Además, ha incidido en que el proceso para incorporar a Vox al gobierno de Castilla y León se ha iniciado un día después de que en las elecciones republicanas francesas la líder ultraderechista Marine Le Pen accediese de nuevo a la segunda vuelta de los comicios, "en la que las encuestas dicen que el resultado puede ser muy ajustado".

El presidente asturiano ha asegurado además sentir "envidia" al comprobar como todo el espectro político francés ha pedido concentrar el voto en la candidatura de Emmanuel Macron dado que "tienen claro que a la extrema derecha, ni agua".