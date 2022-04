El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha trasladado una carta al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en la que le solicita que "fije una fecha" para reunirse "y trabajar conjuntamente una serie de medidas que contribuyan a mitigar las consecuencias de la terrible crisis económica y social que están viviendo los ciudadanos en nuestra Comunitat Valenciana".

Así lo ha explicado este martes Mazón, que ha puesto de manifiesto su "profunda preocupación por la grave situación social y económica que viven los ciudadanos de la Comunitat Valenciana". En la carta, el presidente del PPCV señala que el crecimiento "desorbitado" en los precios de los hidrocarburos, del gas, de la luz y de los productos de primera necesidad, "está afectando de manera muy negativa al conjunto de la sociedad y, muy especialmente, a las familias más vulnerables".

Por esta razón, urge a que desde el Gobierno valenciano se tomen medidas "que repercutan positivamente en las economías domésticas, en los profesionales, en las empresas". "Hay mucho que podemos hacer y no debemos esperar más para poner en marcha una serie de medidas que ayuden a reactivar la economía en nuestra Comunitat", ha afirmado. Así, Mazón ha expresado la voluntad del PPCV "de contribuir a encontrar las respuestas que los ciudadanos están demandando de todos nosotros", de ahí que solicite la reunión con el jefe del Consell.

DECÁLOGO

Junto a la carta, el presidente del PPCV ha adjuntado las propuestas resumidas en el documento 'Decálogo para la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana', que desde el PPCV se ha elaborado conjuntamente con los sectores sociales y profesionales afectados. "Proponemos diez medidas de carácter urgente que, desde nuestro punto de vista pueden y deben ponerse en marcha de manera inmediata para reactivar nuestra economía", ha señalado.

"El Gobierno valenciano está a la deriva y lo demostraron ayer cuando Puig se reía ante la frase de Mireia Mollà de que los ciudadanos 'no se iban a enterar'", en alusión a un vídeo con unas declaraciones de la consellera de Agricultura en la feria agroalimentaria Fruit Logistic de Berlín, en las que pide a un empresario que no diga que las naranjas utilizadas en la imagen no son de Valencia.

"Se creen que los ciudadanos no se enteran de que se presenta una tasa turística, de que la Copa América se pierde, de que se riega con subvenciones públicas a familiares y amigos, de que van a seguir sin bajar los impuestos. Pero los ciudadanos se enteran de todo, de que sube la cesta de la compra y de que hace falta tomar medidas", ha concluido.