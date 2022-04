El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este miércoles que considera "una buena decisión" la negativa mostrada por muchos Ayuntamientos a aplicar la tasa turística, pero ha recalcado: "Esto no es un problema de hoy".

Puig, en declaraciones a los medios tras presentar la campaña 'Stop al foc', se ha pronunciado así preguntado por las críticas del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, a esta tasa. Al respecto, ha apuntado que no se trata de "adjetivar este proceso" que, ha recordado, "se ha iniciado en las Corts" y "nosotros respetamos las iniciativas de los grupos".

No obstante, ha reiterado que "no es el momento para ninguna tasa de estas características" aunque ha resaltado que es cierto otros países sí la aplican. En ese sentido, ha considerado es "una buena decisión" el anuncio de muchos Ayuntamientos de que no la aplicarán, ya que su puesta en marcha depende de una voluntad municipal.

Con todo, ha recalcado que hay "una moratoria de dos años" y, por tanto, ha subrayado que "no es un problema de hoy". "Algunos se creen que han descubierto al gran elefante dentro de la habitación, pero no lo es", ha apostillado.