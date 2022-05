Dirigentes de Junts apuestan por Turull como nuevo líder con Borràs como presidenta

Los expresos Rull y Forn, miembros del Govern y de la dirección actual de Junts per Catalunya, así como cargos territoriales y del Parlament han firmado un manifiesto en el que piden formalmente que el partido pase a ser liderado por el exconseller Jordi Turull, mientras que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ocupe la presidencia de la formación en el congreso que celebrará la formación el 4 de junio en Argelés.

"Conscientes de la valía y el compromiso de la presidenta Laura Borràs y del 'conseller' Jordi Turull en el camino para la consecución de la independencia de Catalunya, los emplazamos des de la complicidad y la estima personal a dar un nuevo paso para asumir las máximas responsabilidades al frente de Junts per Catalunya. Nadie con más fuerza y liderazgo que Laura Borràs para asumir al presidencia del partido y Turull la secretaría general".

El documento, llamado 'Junts, units i determinats' ('Juntos, unidos y determinados') afirma que esta posición "expresa el pensamiento y el deseo de la mayoría de personas que se han sentido representadas, en un momento u otro desde el 2017, por el liderazgo del president Puigdemont'".

Numerosos cargos de peso

Se trata de un texto breve que firman destacadísimos cargos, como los exconsellers Josep Rull y Quim Forn, el jefe de filas en el Parlament, Albert Batet, las 'conselleras' Lourdes Ciuró y Violant Cervera miembros de la actual dirección del partido como Anna Erra, Damià Calvet, Irene Negre o Jordi Fàbrega, así como alcaldes o cargos institucionales como la delegada del Govern en Tarragona y el delegado en Barcelona, y también dirigentes territoriales y otros diputados en el Parlament como Mònica Sales, número dos en el organigrama tras Batet.

Borràs: no en mi nombre

Este manifiesto puede ser determinante a pocos días de que se deban presentar las candidaturas para los cargos de presidente o presidenta, cuatro vicepresidentes, secretario general y el resto de la ejecutiva que deben ser votados en el cónclave. En un mensaje interno al grupo de Junts en el Parlament, Borràs ha afirmado que desconoce la existencia misma del manifiesto y reclama que no se use su nombre "en relación a ninguna posición o propuesta" que no hayan acordado ella misma y Turull, con el que está negociando. Una manera explícita de mostrar su rechazo a la propuesta formulada por destacadísimos cargos del partido y del Govern.

Borràs se mantiene en que su prioridad es el proyecto y no los cargos y sostiene que ha pactado con Turull no hacer ningún movimiento público mientras duren sus conversaciones. El entorno de la presidenta del Parlament advierte de que pese al manifiesto presentado, si ella opta a la secretaría general y se debe votar entre dos opciones distintas, su proyección entre las bases es muy notable.

Esta situación interna se desvela el mismo día que el expresident Carles Puigdemont ha anunciado que no optará a la reelección como presidente del partido, precisamente para allanar el terreno a una nueva dirección en la que la presidencia tenga un papel más activo en las decisiones internas. Sin embargo Puigdemont no muestra ninguna preferencia explícita respecto a Turul o Borràs o ningún otro dirigente respecto a los principales cargos: la secretaría general -que según el actual esquema la ocupa quien dirige el día a día del partido- y la presidencia.