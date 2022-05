El equilibrismo al que obligan ciertos escenarios de la precampaña andaluza llevó al portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, a darle un tirón de oreja a los partidos políticos -con una clara orientación hacia la oposición- de cara a las elecciones del 19-J. Lo hizo con un tono entre suave y diplomático para no parecer que actúa al mismo tiempo como 'juez y parte', durante la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el PSOE ha cuestionado ante la Junta Electoral porque "Bendodo difunde en ellas los mensajes del PP". Con este rifirrafe aún reciente, el portavoz del Ejecutivo autonómico en funciones lanzó "un llamamiento a todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones para que haya una campaña electoral limpia y sin bulos".

"En nombre del Gobierno andaluz reivindico una campaña electoral sana, que esté a la altura de los andaluces, en la que todos seamos propositivos y huyamos del barro, todos los partidos políticos tenemos que darle a los andaluces el mensaje de que haremos juego limpio y de que hay que evitar a toda costa los fake news, los bulos y las estrategia que no conducen a ningún sitio; vamos a intentar entre todos los partidos que la campaña sea limpia y propositiva, que se hagan propuestas y se huya del barro porque esto será lo mejor para Andalucía y para el conjunto de la democracia", añadió en calidad de portavoz del Gobierno autonómico el coordinador general del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo.

Respecto a la denuncia realizada por los socialistas sobre su comparecencia semanal tras el Consejo de Gobierno, Bendodo reiteró que "cada uno está en condiciones de hacer la campaña que considere oportuna". "Cuando no hay argumentos, se recurre a otras estrategia y ya lo dije el otro día: para ganar el partido hay que meter más goles y no ser el que da más patadas", insistió Bendodo con un claro 'disparo' dirigido al líder socialista Juan Espadas.

En este punto, el dirigente del PP recordó que lo que él plantea en nombre del Gobierno andaluz en funciones "es una campaña en positivo en lugar de enfangarse".

"Hay que hacer un esfuerzo por parte de los partidos para llevar propuestas positivas y constructivas en sus programas", dijo antes de regresar a la denuncia del PSOE y aseverar que "pueden poner todos los recursos que consideren oportunos".

"Si no informara de los acuerdos de la reunión del Consejo de Gobierno, la crítica por parte de la oposición sería que no informo y que no hablo; por eso seguiré respondiendo a todas las preguntas sin ninguna limitación, es lo que hago", recalcó Elías Bendodo.

Unas horas antes de la comparecencia de Bendodo, Juan Espadas subrayó que "Andalucía merece un proceso electoral limpio y transparente" a raiz de la denuncia presentada por el PSOE en la Junta Electoral. "Pedimos a Moreno Bonilla que se cumpla escrupulosamente con la ley; el 19J, el pueblo andaluz debe decidir su futuro sin influencias interesadas y manipulaciones", sentenció el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía.