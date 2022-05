Yolanda Díaz se ha mostrado tajante sobre el espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles: hay que investigar hasta el final. Incluso, con una comisión de investigación en el Congreso como la que rechazó este martes el PSOE. "La democracia no debe tener miedo a saber. Nuestro país merece una explicación", ha dicho la vicepresidenta segunda del Ejecutivo. Y no solo eso. La también ministra de Trabajo se ha alineado con las peticiones del PNV de reformar la actual ley de secretos oficiales, que data de 1978, para adaptarla a los nuevos tiempos.

"Me parece que esto es una democracia solida y no tenemos miedo a saber lo que ha pasado y luego, a resultas, si hay que depurar responsabilidades, depúrense", ha dicho Díaz durante un desayuno organizado por Europa Press. La vicepresidenta se ha expresado así por primera vez tras conocerse que los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa fueron intervenidos con el software Pegasus durante mayo y junio de 2021. La líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo ha señalado que es un asunto de "extrema gravedad".

Preguntada directamente sobre si el Congreso debería poner en marcha una comisión de investigación sobre este asunto, Díaz ha señalado que se debería indagar en este asunto. Incluso, ha echado por tierra el argumento de los socialistas de que una comisión no sería útil ya que los temas a tratar son secretos y no se pueden divulgar. La vicepresidenta ha dicho que en otras ocasiones, los comparecientes han debido guardar silencio sobre algunos temas por estar bajo secreto de sumario, pero han arrojado luz sobre ostras cuestiones. Aún así, ha asegurado que Sánchez ha tomado una decisión "acertada" al aceptar comparecer en el Congreso.

Además, Díaz ha apuntado que hay "muchas tareas pendientes" en lo relativo a defender la democracia. En concreto, ha apuntado a la necesidad, muchas veces defendida por el PNV en la Cámara Baja, de modificar la ley de secretos oficiales, aprobada en 1968 y reformada diez años después para adaptarla a la época democrática. También ha dicho que hay "viejos procederes que tienen márgenes de mejora".

Reproches por el apoyo

La ministra morada ha señalado que también se debe investigar el supuesto espionaje a más de 60 dirigentes y activista del independentismo catalán y vasco durante 2017 y 2019. Cuestionada sobre la posición de ERC que el pasado martes advirtió de una posible ruptura de la legislatura tras el 'no' del PSOE a la comisión de investigación, Díaz ha señalado que no le "gustan nada esas expresiones". Y, en este sentido, ha criticado que los republicanos catalanes no apoyaran el real decreto ley con medidas anticrisis por el 'Catalangate': "Hay partidos que se han alejado de lo que necesita la ciudadanía y han hecho partidismo".

Incluso, ha apuntado que son decisiones como la ERC la pasada semana las que explican la "brecha" que se está generando entre la política y la ciudadanía. A este respecto, ha recordado que los republicanos catalanes ya votaron en contra de la reforma laboral en febrero.