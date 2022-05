Teresa Rodríguez cree que la fragmentación de la izquierda dará más opciones de voto al electorado frente a la derecha

La candidata de Adelante Andalucía a las próximas elecciones, Teresa Rodríguez, ha visitado este lunes la fiesta de los Patios de Córdoba, donde ha lamentado lo ocurrido con la confluencia de las izquierdas, que tras un acuerdo político ha dejado a Podemos fuera de las siglas Por Andalucía por presentarse fuera de plazo, según la junta electoral. Desde fuera, ha considerado que es "mala suerte" y un problema "que ojalá resuelvan lo antes posible para que puedan concurrir a las elecciones como se haya decidido políticamente". La candidata de Adelante Andalucía confía en que, si hay un acuerdo político, se aclare a nivel jurídico, si bien ha aclarado que esto "no tiene nada que ver con nosotros, que hemos concurrido por nuestra propia senda".

Rodríguez ha recordado los problemas que su formación tuvo en su día con Podemos e IU, al ser expulsados del grupo parlamentario, contra los servicios jurídicos de la Cámara, algo que para ella ahora es "agua pasada de hace año y medio". Así, ha insistido en que "ahora estamos en la construcción de una fuerza andalucista de izquierdas que tenga relaciones de fraternidad y sororidad con el resto de las fuerzas de izquierdas". Como ha hecho en ocasiones anteriores, ha lanzado un mensaje para que "las izquierdas no nos agredamos y nos cuidemos porque tenemos que dar oportunidades de voto al electorado de izquierdas y que se sienta animado a levantarse e ir a votar el 19 de junio por cualquier de las opciones que se ofrecen".

En su opinión, la fragmentación de la izquierda no tiene por qué redundar en una mejora de los resultados de la derecha sino que puede servir para dar más opciones al electorado a la hora de votar, ya que en 2018 el problema fue el abstencionismo. "Nosotros fuimos juntos en las últimas elecciones y no conseguimos parar a las derechas", ha recordado, "lo que pasó es que muchos votantes de izquierdas y sobre todo del PSOE se quedaron en casa y no fueron a votar". Para ella, hay algo más cualitativo que cuantitativo que tiene que ver con aportar una oferta más amplia que, a partir del respeto entre las distintas fuerzas de izquierdas, ofrezcan una alternativa al gobierno de Moreno Bonilla y las derechas. "Uno de los datos más graves de los que hemos tenido constancia es el aumento de puestos de la privatización de la sanidad privada y hay que defender esta joya de Andalucía", ha explicado, "y para ello tenemos que tener voz propia como andaluces como tienen otras comunidades autónomas".

Según Teresa Rodríguez, "hay mucha confusión en el electorado sobre quién se presenta por cada candidatura", por lo que espera que la campaña sirva para clarificar eso y para "explicar la importancia de un partido andalucista que esté presente en todas las instituciones como lo hay en representación de otras comunidades".

Respecto al calendario electoral, ha adelantado que este domingo tienen prevista la presentación de los números 1 de todas las provincias, con siete mujeres de ocho como candidatas sin planificar. En su visita a Córdoba, Teresa Rodríguez ha estado acompañada por Marta Sánchez, la joven candidata por Córdoba, y por Rafael del Castillo, que también figurará en las listas por la provincia.