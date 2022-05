El registro de la plataforma 'Sumar' por parte de Yolanda Díaz coge a Podemos con el pie cambiado. La vicepresidenta segunda del Gobierno ya tiene una marca con la que emanciparse políticamente de la organización, tal como avanzó en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este mismo grupo, Prensa Ibérica; Un paso importante del que no se informó a los cuadros del partido morado, que permanecían ajenos a estos avances, en línea con el distanciamiento entre ambas partes tras las fuertes tensiones vividas en los últimos meses. "No lo conocía", ha admitido este jueves la ministra de Igualdad, Irene Montero, preguntada por 'Sumar'.

El sigilo empleado por Díaz pen el registro para no interferir en el proceso electoral andaluz ha generado desconcierto en las filas moradas, donde tratan de recomponerse en tiempo exprés mientras aún digieren la noticia. El ex vicepresidente de Gobierno y presidente del think thank de Podemos, Pablo Iglesias, estaba en la Cadena Ser cuando se publicó esta información. "Me has pillado con la guardia baja", admitió el ex secretario general morado, que sigue siendo una de las voces más autorizadas de la formación.

En los micrófonos de la Ser, y a preguntas de Aimar Bretos, Iglesias trató de evitar la confrontación, visiblemente descolocado por la noticia: "Tengo que ser respetuoso", dijo, después de admitir que "no lo sabía, pero seguramente en Podemos sí". "No lo sabía, pero me parece muy bien", dijo en un primer momento, donde advirtió de que "es un deseo de toda la gente de izquierdas que haya un especio de confluencia amplia" en el que "se respete a los partidos", en una nueva referencia al peso que deben tener las organizaciones políticas en la candidatura de Díaz, que ha anunciado su intención de dejar atrás dinámicas internas.

La realidad es que la noticia ha dejado frío al partido, donde ahora intentan quitar hierro al nuevo camino emprendido por la vicepresidenta, que rompe amarras con la organización a través del registro de la marca. Se agarran en Podemos a que 'Sumar' es sólo un medio para articular el llamado 'proceso de escucha', por el que Díaz recorrerá el país y protagonizará decenas de actos con la sociedad civil. Los morados emplazan para más adelante el nombre de la candidatura, donde todavía aspiran a tener un papel protagonista. Intentan así revestir de normalidad un giro hasta ahora inesperado.

En la misma línea de Iglesias se ha pronunciado también Irene Montero, una de las máximas dirigentes de Podemos cuya relación con Yolanda Díaz es ya inexistente. "No lo conocía pero en todo caso tiene que ser la vicepresidenta la que vaya dando a conocer todos los datos cuando lo considere", ha destacado.

En este sentido, la titular de Igualdad ha sacado pecho de sus logros dentro del Ejecutivo, y ha citado todas las leyes impulsadas por su departamento, como la ley del aborto, la ley trans o la ley del sí es sí. Montero ha puesto esta agenda legislativa por encima del resto de propuestas lanzadas, haciendo valer su peso dentro del espacio. "El trabajo que estamos haciendo por los derechos de las mujeres es lo que mejor habla de este Gobienro de coalición", ha manifestado, en declaraciones a los medios antes de un acto.

Tanto Irene Montero este jueves como Pablo Iglesias este miércoles han coincidido en una mención, que no deja de ser un mensaje velado dirigido a la vicepresidenta segunda del Gobierno. Ambos han destacado la importancia y la fortaleza de tener una organización detrás. Ésta ha sido precisamente una de las carencias que tenía Yolanda Díaz hasta ahora, y uno de los motivos por los que ha montado su propia plataforma. Iglesias aseguró que su mayor error había sido "el no haber sido consciente al principo de la importancia que tiene la organización de un partido".

Después de repasar su agenda en el Ministerio, Irene Montero ha señalado que "eso es lo que puedo aportar," y ha añadido que, "como parte de Podemos, aportar toda la fortaleza de nuestra organización, toda la fortaleza de Podemos a mantener ese gobierno de progreso y esa posibilidad de que las transformaciones democráticas sigan en nuestro país"; ha concluido, sin hacer mención específica o respaldo alguno al proyecto de Díaz.