Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, tendrá serias dificultades para hacer su campaña electoral al 19-J. La Junta Electoral ha decidido que su partido no tiene derecho a ninguna subvención pública y, con el mismo argumento, tendrá difícil poder participar en los debates electorales o en las coberturas de la campaña en los medios de comunicación públicos. "Nos quieren borrar del mapa, hacernos invisibles", señalaron fuentes próximas a la exlíder de Podemos, muy molestos con la decisión. Adelante Andalucía presentará un recurso ante el órgano electoral.

Es un capítulo más de la batalla en la izquierda andaluza, desencadenada tras la salida de Rodríguez de Podemos y que acabó con su expulsión por tránsfuga, tras cambiar el acuerdo nacional, del grupo parlamentario. La Junta Electoral aún no se ha pronunciado sobre su presencia en los medios de comunicación pero sí veta su derecho a tener financiación pública por lo que el partido entiende que al ser considerados fuerza extraparlamentaria saldrán de todo el circuito, también de los debates.

Por Andalucía, el otro partido a la izquierda del PSOE, formado por Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, con Podemos vinculado como independientes con un acuerdo político tras llegar tarde al registro, han motivado esta expulsión tras presentar un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que reivindica que los de Teresa Rodríguez están fuera de cualquier grupo parlamentario. Solicitan a la Junta Electoral quedarse el 30% del anticipo de la subvención electoral obtenida por Adelante Andalucía. Era el porcentaje que los expulsados, que se habían quedado la marca con la que concurrieron todos a las últimas elecciones, habían reclamado como suyos.

Teresa Rodríguez tampoco estará en los debates electorales de los medios públicos. Alegan que como diputada no adscrita, fue expulsada del grupo parlamentario tras salir de Podemos y tras estallar una cruenta guerra fratricida, no representa a ningún partido. Ha sido la decisión de la Junta Electoral porque tanto Canal Sur como RTVE han hecho invitaciones a seis, incluyendo a la líder de Adelante Andalucía.

La estrategia de Por Andalucía pasa por hacer como que Adelante Andalucía y Teresa Rodríguez no existen, como si fuera invisible. El galimatías es enorme. La exlíder de Podemos también había preparado sus razonamientos jurídicos para reivindicar su presencia. Alegan que en las elecciones de 2018 concurrieron en Adelante Andalucía cuatro fuerzas (Podemos, IU, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista) y dos están en su partido, Adelante Andalucía Andalucista. Esa es su marca electoral, que lleva su cara en la papeleta, como en su momento hizo Pablo Iglesias, en un intento claro de clarificar el laberinto de la izquierda andaluza. Habrá recurso, insisten.

La división en la izquierda

Todos los diputados afines a Rodríguez, el grueso del grupo, fueron expulsados y pasaron a ser diputados no adscritos, a mitad de la legislatura. Once de 17 quedaron fuera y seis, de IU, permanecieron y cambiaron el nombre a Unidas Podemos. También recuerdan desde las filas de Teresa Rodríguez que Podemos no forma parte legalmente de ninguna coalición, tras llegar tarde al registro. Apostillan además en su argumentación que sí cuentan con una representante, con Pilar González como representante de Adelante Andalucía en el Senado. Podemos e IU iban a expulsarla también, pero se consumieron en la batalla autonómica en el Parlamento andaluz, que ya fue lo suficientemente enrevesada y ha ocupado meses de peleas y rencillas internas.