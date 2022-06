Marín niega que vaya a seguir como director de un puerto: "Fuera de la política hay mucha vida"

Juan Marín tampoco se mordió la lengua en una de sus últimas comparecencias como vicepresidente de la Junta de Andalucía. Tras su dimisión como líder de Cs en la noche electoral, se mostró fiel al estilo que le caracteriza y, todo sea dicho, hasta pronunció la palabra 'torrija'. Además, se empeñó en alejar su futuro inmediato de la esfera del mismo Gobierno andaluz que abandonará en las próximas semanas. Marín negó que vaya a seguir como director de un puerto andaluz y desmintió que Moreno se lo haya ofrecido: "Fuera de la política hay mucha vida, se ha publicado absolutamente de todo pero no he hablado con Juanma de nada de eso, solo le he dado la enhorabuena y lo he felicitado por su resultado; ahora me tomaré un descanso y, luego, ya decidiré lo que hago".

El todavía vicepresidente andaluz en funciones insistió, igualmente, en que no se arrepiente "de nada" de lo hecho al frente de Ciudadanos. "No puedo arrepentirme por un resultado electoral, entré a gobernar para que le fuera bien a los andaluces no a mi partido", aseguró. Marín no llegó a hacer autocrítica y sostuvo que Cs ha hecho en Andalucía "una campaña electoral brutal". "A veces, uno se deja la piel en el partido pero el resultado no acompaña, te meten un penalti al final y no contabas con él; los que venimos del deporte, tenemos que saber ganar y saber perder, vamos a jugar en el Gobierno hasta el último minuto con la lealtad y la dignidad que esta tierra se merece, no me puedo arrepentir de todo lo que se ha hecho en Andalucía por un resultado electoral", añadió. Marín le ofreció su respaldo a consejeros independientes de Cs, como Rocío Blanco o Rogelio Velasco, si aceptan alguna responsabilidad en el nuevo Gobierno: "Van a tener mi apoyo total, quiero que en Andalucía gobiernen los mejores". Y en el mismo tono constructivo se pronunció sobre el futuro del partido liberal. Marín subrayó que "hay mucho talento en Ciudadanos". "He hecho mi trabajo estos años y ahora estoy seguro de que hay personas que lo harán infinitamente mejor que yo", señaló antes de apuntar que su sucesor o sucesora a nivel regional debe ser "una persona que defienda esta tierra como yo lo hago". A su vez, no vio con buenos ojos una integración de Cs en el PP. "Estamos bien como estamos cada uno, seguiremos trabajando en nuestro proyecto y el PP en el suyo", afirmó. Marín espetó, a su vez, cualquier indicio de tristeza y aseguró que el primer Consejo de Gobierno postelectoral había deparado "momentos muy agradables". "Estoy muy feliz, y a alguno le extrañará que diga esto, va a haber una continuidad del trabajo de estos tres años y medio aunque yo ya no estaré en el Consejo de Gobierno", expuso antes de abonarse a la cordialidad anunciando que habrá una fiesta de despedida y que él llevará unas torrijas para el postre. Marín empezó y terminó hablando de la hora del adiós. El líder recién dimitido de Ciudadanos tuvo presente, en cuanto tomó la palabra para su comparecencia, el primer destino que le ha deparado el desenlace de la cita electoral del 19J: "Como todavía nos quedan algunos consejos de gobierno más, permítanme que no me despida de ustedes hasta el último". Su marcha fue abordada también por Elías Bendodo, quien subrayó que "la política, a veces es injusta" y recordó que Marín es "el segundo político más valorado en Andalucía". "Solo hay dos líderes que aprueban en las encuestas, él y Juanma, Marín ha sido un político querido y valorado pero, a veces, acompañan otras cosas; la marca de Cs no ha pasado por buenos momentos y eso ha condicionado el resultado, en Cs Andalucía el candidato estaba por encima de la marca, es lo que ha pasado aquí y a veces en el PP también nos ha pasado", recalcó. Bendodo reiteró que la comparecencia conjunta demostraba que "la lealtad entre los socios de Gobierno ha sido desde el primer día de la legislatura hasta el final". El dirigente del PP le agradeció al vicepresidente "el enorme trabajo que ha realizado en beneficio de Andalucía". "El tándem Moreno-Marín ha funcionado como un reloj y eso ha sido fundamental para salvar muchas de las dificultades que hemos tenido en el camino; Juan Marín ha hecho una labor fundamental para que esta tierra tire del carro como lo ha hecho en una legislatura tan complicada como la de la pandemia", dijo para abundar en "la profesionalidad de Juan Marín y la de todo los miembros de Cs en el Gobierno andaluz". "el nuestro ha sido un gobierno ejemplar, los ciudadanos quieren ahora más que nunca que los políticos se pongan de acuerdo y este ha sido el último gobierno de coalición que aguantó". "Queda el del Ayuntamiento de Madrid pero aquí nos llevamos mejor todavía", recalcó. Bendodo no escatimó elogios delante de Marín: "Dicen que en política hacer amigos es imposible, pero yo digo que en política he hecho un amigo como Juan Marín". El portavoz de la Junta mezcló guiños personales y mensajes políticos y reiteró que con esa comparecencia conjunta quedaba claro que "el Gobierno sigue gobernando, sigue funcionando y cada martes compareceremos ya sin ningún riesgo a que la Junta Electoral nos diga nada". "Estaba uno asustado", ironizó y, a renglón seguido, aludió también a su marcha del Consejo de Gobierno: "Yo no voy a seguir, también me quedan tres o cuatro ruedas de prensa como mucho", señaló le nuevo lugarteniente de Alberto Núñez Feijóo en el aparato de Génova.