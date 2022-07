La UDEF incluyó en sus informes sobre Rosell datos que difundió un confidente de Villarejo.

Los agentes de la UDEF que se encargaron de investigar el caso del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell incluyeron en sus informes datos obtenidos del 'blog' de un supuesto confidente que fue captado por el comisario José Manuel Villarejo, según se puede comprobar en los propios oficios que la Policía envió al Juzgado Central de Instrucción número 3, que instruyó la causa en la Audiencia Nacional.

El 6 de junio de 2015 el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, decidió incoar una investigación contra varios empresarios, entre ellos Sandro Rosell. El Ministerio Público había recibido información del FBI sobre presuntos cobros ilegales en relación a la FIFA, que señalaban a los empresarios Julio César Rocha y Rafael Esquivel. Y de refilón, Washington también apuntaba al expresidente del FC Barcelona, quien habría ingresado "transferencias millonarias".

Meses después, en concreto el 1 de febrero de 2016, la UDEF elaboró un primer informe que ya apuntaba claramente las presuntas irregularidades cometidas por Rosell, a quien se le vinculaba con el cobro de mordidas en relación a la adjudicación del Mundial de 2022 a Catar. La investigación progresó en la Audiencia Nacional, que acabó decretando el ingreso en prisión del expresidente del Barça, quien permaneció casi dos años en prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal acabó exonerando al exdirectivo del club catalán.

La 'Operación Cataluña'

En las fechas en las que era investigado en secreto en la Audiencia Nacional, Rosell ya era considerado un objetivo prioritario de la denominada "Operación Cataluña", una investigación parapolicial promovida desde el Gobierno de Mariano Rajoy en contra de los independentistas catalanes. Tal y como desveló EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, el expresidente del FC Barcelona había sido señalado por Villarejo, quien en enero de 2014 se había reunido, con un nombre falso, con el confidente José Luis P. para obtener información sobre Rosell, tal y como consta en las agendas.

Una grabación publicada por 'El Mon' pone de manifiesto que ya en noviembre de 2012 la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, había encargado a Villarejo incluir en la "Operación Cataluña" a Rosell. Y según las anotaciones lo hizo, pues este encomendó al exinspector Antonio Giménez Raso, que cobró fondos reservados por estos trabajos, que "pusiera en marcha" la investigación contra el expresidente del club blaugrana.

Así, tanto Villarejo como el inspector de Policía Antonio Giménez Raso se reunieron con José Luis P., promotor del blog 'La Transparencia de Sandro Rosell', en el que se denunciaban las supuestas irregularidades de las actividades económicas del exdirectivo catalán.

Anotaciones de Villarejo

Diferentes anotaciones de Villarejo muestran los contactos de los promotores de la "Operación Cataluña" con José Luis P., que en conversación con este diario reconoce haber conversado sobre Rosell, pero rechaza de forma categórica haber colaborado con el plan parapolicial del comisario jubilado contra los políticos independentistas catalanes. José Luis P. explica que no supo que se había reunido con Villarejo hasta años después, pues el comisario utilizó en los encuentros el nombre operativo de "José Javier Hidalgo Estévez", quien supuestamente era un "periodista y abogado" con importantes contactos en la Audiencia Nacional.

En el 'blog' del confidente de Villarejo consta todavía hoy una grabación de mayo de 2017 de una llamada telefónica realizada por un mando policial, responsable de la operación en la que se detuvo al expresidente del Barça, en la que el agente alertaba del arresto de Rosell. "José Luis, [te llamo] para contarte una cosita rápida, para que veas que los esfuerzos tuyos no han sido en balde", dice el "jefe" policial, que es interrumpido por el confidente.

"Han detenido a Rosell"

"Sé que han detenido a Sandro Rosell. Parece que por lo menos alguno ha caído. Me han confirmado desde Estados Unidos que se ha detenido a Teixeira [expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol], está detenida la mujer de Sandro....", prosigue el denunciante. "Ahí ya no te puedo yo.... Lo que ha salido público, es público", prosigue el supuesto agente policial, que es de nuevo interrumpido por Pérez: "Sí, sí, sí, no te preocupes, lo entiendo de sobra, no te preocupes. De momento el día está siendo maravilloso y bastante me ha costado llegar hasta aquí y sin ayuda, que lo sabéis y sin medios", concluye. Tras publicar este periódico las anotaciones de Villarejo sobre Rosell, el propio comisario reconoció en una entrevista concedida a TV3 disponer de información sobre la investigación policial, al mismo tiempo se brindó a aportar esa documentación al abogado del expresidente del Barça.

En el mismo sentido, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha podido confirmar que los informes de la UDEF que sirvieron para acusar a Sandro Rosell incluyeron alusiones a las publicaciones que José Luis P. realizaba en el 'blog' 'La Transparencia de Sandro Rosell'. En concreto, en el primer oficio policial, de 1 de febrero de 2016, el agente califica esta bitácora como un "medio público de información", y se refiere a ella para recordar que el expresidente del Barça había sido apoderado de la filial española de la compañía suiza ISL. Este era un indicio más, según el informe, contra Rosell, pues esta compañía había sido acusada de haber pagado comisiones al expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira.

Información "ampliatoria"

El segundo oficio policial sobre Rosell, de 31 de marzo de 2016, también incluyó una alusión de las publicaciones de 'La Transparencia de Sandro Rosell'. Y lo hizo en relación al presunto cobro de comisiones del expresidente del Barça a raíz de un partido amistoso celebrado en Catar en 2010 entre Argentina y Brasil. Los datos aportados en el 'blog' sirvieron para UDEF como una información "ampliatoria" de los indicios contra Rosell, que fue absuelto en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

"Se tiene conocimiento de información pública que señala la vinculación entre la empresa catarí que financió el partido, GSSG, y el Grupo empresarial de origen español Acciona. De dicha información se hacen eco varios medios, entre ellos, el aquí expuesto [La Transparencia de Sandro Rosell]", recuerda el informe policial, que después resalta que la empresaria Sol Daurella, mujer del exvicepresidente del FC Barcelona Carles Vilarrubí y por tanto número dos de Rosell, había formado parte del consejo de administración de Acciona. Por eso, la UDEF consideraba en su informe que la información del 'blog' añadía "un indicio más de la vinculación entre la empresa catarí que financió el partido y Sandro Rosell".