El PP hablaba de "parche tras parche", de "chapuza", de "giro populista" del Ejecutivo... Pero al final viró. Decidió abstenerse en la convalidación del segundo real decreto ley anticrisis, el que prolonga la bonificación a la gasolina, el que reduce un 50% los abonos de tren, el que concede un cheque de 200 euros a las personas más vulnerables y el que rebaja el IVA de la factura de la luz del 10% al 5%. Su voto, no obstante, no era decisivo, porque el texto ya lo tenía salvado el Ejecutivo con la ayuda de sus socios, aunque no solo, porque grupos como Ciudadanos también habían migrado a la abstención.

El diputado popular Jaime de Olano enhebró un discurso muy duro este jueves en la tribuna en el Congreso, en la tercera y última jornada del debate del estado de la nación, caricaturizando el decreto ley como un 'sostenella y no enmendalla', como una continuación de las mismas políticas "fracasadas" del primer texto impulsado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Se reía así del "suma y sigue" enunciado por el ministro Félix Bolaños, que minutos antes había resaltado cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa trabajando para proteger a las "clases medias y trabajadoras". Por sus palabras, casi parecía entenderse que el PP volvería a votar que no. Pero fuentes de la dirección de su partido apuntaron después que el Grupo Popular se abstenía por las "rectificaciones" del Gobierno.