La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado al PP de hacer oposición a los ciudadanos y no al Gobierno al no permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que este bloqueo está provocando un retraso en las sentencias del Tribunal Supremo por la existencia de vacantes que no se pueden cubrir.

"El PP ha demostrado que no tiene intención de renovar el CGPJ, pero lo más grave es que no tienen intención de cumplir con la Constitución", ha reprochado Llop en la rueda posterior al Consejo de Ministros donde ha insistido en que es "urgente" el desbloqueo y que el PP "tiene la llave" y "la clave porque es quien lo ha bloqueado siempre que ha estado en la oposición". Antes de recordar que el CGPJ casi va a doblar su mandato sin renovar, la titular de Justicia ha advertido de la gravedad del bloqueo porque se está produciendo un "funcionamiento anormal" en un órgano que debería elaborar informes preceptivos como el del proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende cambiar el modelo de instrucción y adaptarlo a Europa. Otra anomalía es el retraso en las sentencias del Tribunal Supremo debido a las vacantes que no pueden ser cubiertas al estar en funciones el órgano de gobierno de los jueces. Llop ha respaldado la propuesta del grupo socialista en el Congreso para reformar la ley del Poder Judicial y permitir que el CGPJ nombre antes del 13 de septiembre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde. Porque, mientras el PP "actúa fuera de los márgenes del Estado de derecho, el Gobierno abre canales de consenso y acuerdo" y uno de los grupos que le sustenta ha intervenido para desbloquear la situación en la que también se encuentra el TC.