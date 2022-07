La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha asegurado este viernes que no habrá reforma de la financiación autonómica hasta que "el Partido Popular quiera" y ha pedido a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que diga "cuál es su modelo de financiación".

Más ha respondido así durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell celebrado este viernes en Alicante al ser preguntada por las declaraciones que realizó ayer en València Feijóo, quien dijo, en relación a la reforma del modelo de financiación, que el Gobierno "no puede sacar adelante ninguna propuesta sin el visto bueno de ERC"-

"Podemos resumirlo: hasta que el PP no quiera", ha dicho Mas, quien ha agregado que habría que recordar quién gobernaba en 2014 "con mayoría absoluta" y qué problema "teníamos encima de la mesa, el de la infrafinanciación para diversas comunidades autónomas. Con todas las facilidades del mundo y con una mayoría parlamentaria, el PP no quiso mover ni un dedo para poder solucionar este tema".

A su juicio, "es pasarle la pelota caliente a otro grupo del Congreso cuando quien tiene la responsabilidad es el propio Partido Popular, pero no solo en 2014 sino ahora mismo".

"Me gustaría que el señor Feijóo dijera cuál es su modelo de financiación autonómica, si él ahora mismo es capaz de decir cuál es el único posicionamiento que tiene el PP al respecto. Si eso es capaz de decirlo, perfecto, supondrá un primer paso para poder entrar a debatir sobre qué ha decir esa nueva reforma", ha afirmado.

Según Mas, "mientras tanto, si no se atiene a una única posición, continuaremos por desgracia paralizados en este caso por culpa del PP y la Comunitat Valenciana seguirá estando infrafinanciada porque el PP no tiene una posición única o no la quiere decir antes de las elecciones de mayo de 2023".