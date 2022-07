La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, niega que haya problemas entre los socios del Gobierno y recalca que "en el 99% desarrollan una agenda que no tiene discusión ni para uno ni para otro".

En una entrevista con 'El País', la ministra ha incidido en que lo que pretende el Gobierno es mantener la coalición hasta el final de la legislatura, en tanto que ha reconocido que se lleva mejor con la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que con Pablo Iglesias.

Montero ha asegurado estar "absolutamente convencida" de que el PSOE ganará las elecciones municipales, las autonómicas y las generales pese a los malos resultados del partido en las últimas encuestas, que para la ministra "pueden tener lecturas interesadas".

Respecto a su reciente nombramiento como vicesecretaria general del PSOE, ha comentado que ella "estará donde le diga" el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recalcado que no se plantea ocupar el cago de secretaria general en el futuro.

"Yo nunca pienso en mi futuro, probablemente por ello llevo tantos años en política. Nunca me he preocupado por qué pasaría mañana. Simplemente, me he dedicado a lo que se me encomienda ayudando, porque no concibo el trabajo si no es dentro de una visión de equipo", ha incidido en la entrevista.

Montero ha aprovechado para criticar que el PP "hace ruido para que la gente piense que la política no tiene utilidad", algo contra lo que considera que se tiene que combatir.