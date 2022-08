El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no es de fiar" porque "no cumple lo que firma su partido”, en referencia al acuerdo entre el Ejecutivo y la anterior dirección del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“Con lo que hemos conocido en estos días, ya sabemos que Feijóo no es de fiar. Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido”, ha manifestado Bolaños en declaraciones a EFE.

Bolaños considera que a partir de esta “mentira”, los populares han entrado en “un carrusel de excusas baratas y de mentiras, de mentiras sobre mentiras para tapar la falsedad que dijo el señor Feijóo en su entrevista”.

“Primero decían que es que no les vinculaba el acuerdo. Segundo que el Gobierno nunca exigió su cumplimiento. Como una docena de veces hemos exigido el cumplimiento al PP. El propio presidente del Gobierno al señor Feijóo, y yo, como en una docena de ocasiones a distintos dirigentes del PP”, ha apuntado el ministro.

Bolaños también ha lamentado que el PP hable ahora de un acuerdo “secreto”, cuando “iba a terminar en una proposición conjunta del PSOE y del PP en el Congreso”.

“No hay nada menos secreto”, ha incidido.

Asimismo, ha acusado al PP de bloquear la renovación del CGPJ durante “más de 1.350 días” en un “ejercicio antidemocrático” de “obstruccionismo” que impide que “las instituciones funcionen con normalidad” y que “ya está afectando a la reputación y al funcionamiento de la justicia y del poder judicial”.

“Por tanto, lo que tiene que hacer el PP en primer lugar, es cumplir la Constitución, cumplir la ley y cumplir lo que firma”, ha insistido.

A pesar de ello, al ser interpelado por la propuesta realizada por la nueva dirección del PP y si el Gobierno estaría dispuesto a negociar, Bolaños ha mantenido que están dispuestos “en cualquier momento” a sentarse con los populares para poder renovar el CGPJ.

“Pero lo esencial es que se renueve el Consejo (…) Yo le pido al señor Feijóo que cumpla la Constitución, que cumpla la ley y que no mienta, que sea de fiar, que cuando firme un acuerdo, que lo cumpla. Creo que no es mucho pedir”, ha recalcado.

Y es que, asegura, no es la “primera vez” que Feijóo “miente”. “Ha dicho que en España no se crea empleo. Se ha creado durante el último año 800.000 puestos de trabajo. Ha dicho que no crece la economía en España. Este año va a subir un 4 %. Ha dicho que no conoce a nadie que haya recibido fondos europeos, y lo dijo en una empresa que había recibido fondos europeos”, ha señalado.

Por ello, considera que el líder popular “habla de lo que no sabe, con una insolvencia muy grave, o bien cultiva con mucha frecuencia el arte de la mentira”.

“Es muy lamentable que el señor Feijóo esté continuamente falseando datos, faltando a la verdad, para hacer oposición al Gobierno. Y obstruyendo y diciendo que no a todas las medidas que el Gobierno pone en marcha para superar las distintas situaciones de dificultades que tiene el país”, ha concluido.