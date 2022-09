El 20 se septiembre de 2017, una operación policial "asestó un tremendo golpe a la dirección y a la logística" del 1-O. Son palabras de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, este martes, en el acto en que conmemoró el quinto aniversario de esa jornada. Un acto que, sobre todo, fue una reivinficación sin complejos judiciales del liderazgo republicano en la organización del 1-O.

"Si la policía entro en la sede de Economia y detuvo a toda la cúpula de la 'conselleria' no fue por casualidad", clamó el presidente de ERC, Oriol Junqueras, explicitando que era su departamento y su cúpula, es decir ERC, los que habían organizado todo el 1-O. Y por tanto, principal objetivo de la policía. Porque si hubo un lema transversal en todos los parlamentos del acto fue el que señala que ERC "ha estado, está y será" y que siempre, desde hace 90 años, se ha hallado en el meollo de todos los momentos en que desde Cataluña se ha plantado cara al Estado o al fascismo. Este martes no lo dijo, pero en un discurso similar en la Diada recordó que no todos los partidos independentistas hoy lo eran hace una década, en referencia, sí, al espacio convergente.

Obvio es que esto quinto aniversario del 1-O supone una especie de partido de vuelta de la Diada, es decir, con el independentismo abierto en canal, divididos entre los 'inmediatistas' (ANC y sectores 'borrasistas' de Junts) y los que quieren ampliar la base, es decir, ERC. Y hasta ahora, el 1-O, también por dejación forzada de funciones de ERC, por las implicaciones judiciales para sus miembros que podría tener sacar pecho en unos hechos que, aun, para 21 personas, se halla 'sub iudice, había sido territorio de los 'inmediatistas'.

"Ahora todos son 'hijos del 1-O' y me alegra" señaló Rovira en inequívoca referencia a Laura Borràs y su libro 'Filla de l'1 d'octubre, una de las líderes políticas que insiste en la aplicación del mandato del referéndum del 2017, "pero los que lo hicieron son una serie de personas que supieron remontar hasta dos veces los golpes que nos iba propiciando el Estado. Porque entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre se tuvo que hacer una auténtica remontada. Y la segunda, cuando la Guardia Civil entró en los colegios y tuvimos que aplicar el censo universal, que habíamos estado preparando.

Tuvo Rovira también palabras para la ANC. "Es una grave contradicción que, aquellos que nos quieren dar lecciones de movilización en la calle y nos acusan injustamente de haber abandonado esa movilización, se movilicen, a su vez, contra una parte del independentismo y contra un Govern independentista. Es el mundo al revés".

Frente a la situación actual, Rovira opuso, y también Lluís Salvadó que, como Josep Maria Jové, esperan en semanas próximas ser llamados a juicio por el 1-O, la "comunión entre la calle y el Govern" de entonces. Algo a repetir "si se quiere ganar".

También Junqueras, haciendo bueno aquello de que ERC "está y estará" habló de futuro, de cómo construir el próximo embate contra el Estado. "Ahora conocemos el camino y no nos vamos a desviar ni un milímetro de él. Nos nos dejaremos convencer por aquellos que nos quieren convencer de que el mejor camino es que el independentismo sea más reducido y más débil" una referencia que los republicanos atribuyen al 'purismo' que, según ellos, está presente en algunos sectores de Junts.