A ninguna de las acusaciones les ha gustado la decisión del juez Manuel García-Castellón de mantener fuera del caso Kitchen a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal pese a los últimos audios que se han conocido de las conversaciones que mantenía con el excomisario José Manuel Villarejo en relación con el espionaje ilegal que se desplegó sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. El PSOE basa su recurso ante el propio magistrado y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en que en esas grabaciones se la oye "dar directrices" en relación al dispositivo.

Como adelantó este diario, el PSOE sigue los pasos de Podemos y también ha impugnado la última resolución de García-Castellón. En su escrito, de 18 páginas, sostiene que "el contenido de la conversación con 'libretita' incluida [en referencia a la que presumen que tiene Bárcenas] no deja lugar a dudas de que Cospedal exige información y da directrices de qué se debe hacer", lo que supone que "participa directamente en los hechos".

En opinión de esta acusación, la conversación dada a conocer por 'El País' y Fuentes Informadas y cuyo contenido está a disposición del juzgado, "destruye cualquier posibilidad de la presunción de inocencia, máxime si se pone en relación con el resto de indicios que constan en la causa". Añade que aunque no fueran suficientes en su día para mantener imputada a Cospedal en el procedimiento, que el juez ya ha dado por concluido, sumados al audio "adquieren mucha más verosimilitud".

Explica que al solicitar la reapertura de la investigación respecto a Cospedal no implica que acabe presentando acusación contra ella. Si no, que a la vista de los nuevos datos comprobados, se determine si existen indicios o no para mantener la acusación y por lo tanto para acabar dictando el correspondiente auto de apertura de juicio oral.

"Pero de momento estamos muy lejos de ese supuesto, solo han aparecido en prensa nuevos datos, que deberían ser verificados mediante la correspondiente acción instructora y con el resultado de la misma se decidirá -afirma la acusación que ejerce el PSOE-. Pero negarse a realizar la investigación necesaria supone tanto como suplantar a la Sala de enjuiciamiento, y decidir sobre el resultado del juicio sin haber desarrollado la actividad instructora necesaria".