El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este lunes al Gobierno una nueva rebaja del IVA para los alimentos básicos de la cesta de la compra, que afectaría a carne, pescado, aceites, agua, pasta seca y conservas. La propuesta implica pasar del 10% al 4% y da continuidad a las otras rebajas fiscales planteadas estos meses por los populares, a la luz y al gas, y que el Ejecutivo ha terminado asumiendo.

Feijóo reunió al comité ejecutivo del PP en la sede de Génova este lunes (con la presencia de los barones y principales dirigentes) en plena resaca electoral italiana sobre la que evitó pronunciarse. El líder gallego no hizo una sola mención a la victoria de la ultraderecha de Giorgia Meloni y centró su discurso en la propuesta fiscal y en las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Podríamos tener la legítima tentación de no distraer al enemigo cuando se equivoca. Muchos me han dicho cállate y déjales actuar a ellos. Ni Sánchez es mi enemigo, ni yo voy a esperar callado a que España se desgaste. Estamos aquí para servir a nuestro país, y el desgaste de Sánchez realmente lo sufren los españoles. Vamos a seguir haciendo propuestas”, explicó ante sus filas.

La propuesta de bajar el IVA a los alimentos básicos llegó después de muchos reproches por no haber deflactado el IRPF a las rentas más bajas (de menos de 40.000 euros). “Venimos insistiendo en que hay que bajarle el impuesto de la renta a quienes más lo necesitan. Cualquier Gobierno sensible sabe que tiene que actuar en el momento actual de crisis de precios. Vamos a pedir que si no rebaja el IRPF al menos acepte rebajar el IVA de los productos básicos”, lanzó Feijóo.