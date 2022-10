Ayuso: "Sánchez está deslegitimando la Corona y haciéndola desaparecer"

Isabel Díaz Ayuso (43 años) visitó el viernes un vivero de compositores, productores y managers que Warner Music ha inaugurado este año en la antigua estación del Norte de Madrid. Las instalaciones, de grandes ventanales, mesas corridas, estudios para ensayar y grabar y hasta un plató, son para la presidenta un símbolo de cómo ve a su comunidad autónoma: con vitalidad en todas las áreas, también la cultural. Antes de recorrer el edificio, concede la entrevista en una de las salas de reuniones, con piano incluido.

El Gobierno anunció el jueves un "impuesto de solidaridad" que es similar al de patrimonio que usted y Juanma Moreno, en Andalucía, han eliminado. ¿Qué le ha parecido la decisión?

El plan se ha pergeñado de manera autoritaria para tapar otros titulares y, como no tiene ni consenso ni criterio, aporta poco. Más bien expulsa patrimonio, que no nos sobra, y a las rentas medias no las roza siquiera. Y luego, encima, el tramo beneficiado, que siempre debería haberlo estado, no verá este beneficio hasta dentro de dos años. Son titulares para tapar la presión de sus barones socialistas, que ven cómo en la calle los ciudadanos les exigen que de una vez bajen impuestos.

"El Gobierno está erosionando la imagen de todas las instituciones, la justicia es una más"

Pero ahora los impuestos a esas grandes fortunas irán a las arcas del Estado y no a las de sus dos autonomías…

Hay que ver cómo queda redactado. Si se invaden competencias, lo recurriremos. Ya pueden hacerlo bien.

¿La competencia fiscal entre autonomías es de patriotas?

Esa competencia es necesaria, porque es la única manera de corroborar quién está haciendo las cosas bien o mal. Y es absolutamente falso que bajando los impuestos perjudiques la sanidad o la educación.

Organismos como el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertan contra la bajada de impuestos para no dañar el Estado del bienestar.

Pues lo que tienen que hacer otras comunidades, para evitar la competencia, es bajar ellas también los impuestos y así estaremos todos igualados. Pero en esa escalada de la supuesta igualdad no tenemos que ir contra los ciudadanos y sus intereses. Cataluña tiene entre 12 y 15 impuestos propios inventados como ingeniería fiscal para meter la mano en el bolsillo del contribuyente y el dato que estamos conociendo hoy es que tiene una deuda que duplica a la de la Comunidad de Madrid: un 35% de deuda sobre su PIB frente al 14% de Madrid. A lo mejor lo que estás haciendo es otra cosa, que es recaudar. Y gobernar no es recaudar, es gestionar.

"Andalucía es el preludio de lo que le espera a España cuando el PSOE salga de las comunidades que está arruinando"

Estos días lo que ha calado es que el Gobierno estaba respondiendo al anuncio de su compañero Moreno, que bonificará el impuesto de patrimonio en Andalucía. ¿Cómo ha podido ser que le robe la bandera de la bajada de impuestos?

Aquí nadie ha robado nada. Aquí lo que ha habido es un ejemplo de que se podían bajar los impuestos en otras regiones, no solo en Madrid. El motor económico en que se está convirtiendo Andalucía es el preludio de lo que le espera al resto de España cuando los socialistas salgan de las comunidades que están hoy arruinando.

Han pasado ya más de dos años de la llegada del covid. ¿Se arrepiente de alguna decisión?

No haberlo hecho todo antes, por ejemplo el cierre de los colegios. Fuimos los primeros en hacerlo pero, si lo hubiéramos adelantado más, habríamos obligado al resto de autonomías y al Gobierno a actuar. Todo habría sido mucho menos doloroso.

¿Volvería a aprobar un protocolo como el que se aplicó a las residencias de ancianos en la primera ola?

No se aplicó ningún protocolo aprobado por nadie. Murieron ancianos en casas, en residencias y especialmente en hospitales, donde fueron derivados la mayoría de ellos. Pero no hubo ningún protocolo firmado. Hubo una filtración de una propuesta que de manera malintencionada ha creado un relato totalmente falso de la realidad, sin contar que la mayoría de los ancianos en residencias fallecieron en los primeros días de la ola en Madrid y en el resto de España, mucho antes de que habláramos de derivaciones o no.

¿Tiene previsto recibir a las asociaciones de familiares de las víctimas después de dos años?

La Consejería de Sanidad se reúne con numerosas asociaciones de toda índole.

Digo usted como presidenta.

Bueno, dependiendo… No me dejo llevar por la presión ni por el relato político. En este caso lo que hago es atender a muchos ciudadanos que no tienen por qué ir vía asociación y respondo al 100% de ellos, por cierto. Lo que se hace siempre con la sanidad y la pandemia en Madrid, a mi juicio, es un tanto injusto, porque no contextualiza lo que ocurrió y no se miran con la misma lupa los datos de las demás regiones. Se hizo todo lo que se pudo y por eso los madrileños nos han dado su apoyo en las urnas.

¿Cómo va la relación con Feijóo? Llevan unos días que no coinciden. Usted no fue a la conferencia de Moreno, tampoco fue…

Hemos tenido una relación muy buena y no tenemos, por tanto, que mostrar otra cosa. Vivimos con total normalidad juntos… La relación es la de siempre, vamos, muy buena.

Lo que quería decir es que usted no fue a la conferencia de Moreno en Madrid, tampoco al comité ejecutivo nacional y ha faltado a varios ya, Feijóo no acudió a su coloquio en 'El Mundo'…

Hombre, que yo le esté poniendo deberes o le esté marcando la agenda al líder de la oposición o él a mí, como presidenta de la comunidad, cuando en Madrid tenemos 10 o 15 eventos cada día…

¿Tiene que sentarse el PP con el Gobierno y renovar de una vez el CGPJ?

Lo que tiene que hacer el Gobierno de una vez por todas es dejar de erosionar la imagen de la justicia como está haciendo con el resto de las instituciones. Ya consiguieron poner en tela de juicio las decisiones judiciales con los indultos de los independentistas y ahora con el posible indulto a los responsables de la mayor trama de corrupción de la historia de España por número de imputados, que son los ERE de Andalucía. El Gobierno está erosionando la imagen de todas las instituciones bajo la estrategia de la carcoma, desde la Corona hasta el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y la justicia es una más.

¿Cómo erosiona Pedro Sánchez la Corona?

Pues deslegitimándola y haciéndola desaparecer.

¿Cómo la está haciendo desaparecer?

La Corona está siendo ahora mismo más invisible que nunca y lo está haciendo con todas las instituciones y con todo aquello que le da sentido a la nación como unidad: la Constitución, la transición, los símbolos del Estado y Madrid, que son de todos. Siempre acaban señalados, nunca defendidos a ultranza.

Este lunes pronuncia una conferencia en Barcelona. Supongo que está siguiendo el choque entre los miembros del Govern. ¿Cómo lo ve?

No lo estoy siguiendo, no. Llega un momento en que lo único que trasluce es que ellos, que lo tienen todo, el poder, el control del Parlament y retuercen las leyes a su manera, son incapaces de ponerse de acuerdo. Lo que demuestran es que eso es una ensoñación y simplemente es una maquinaria de poder-contrapoder donde se pegan los responsables de la evolución de Cataluña.

Elías Bendodo, número tres de su partido, afirmó el otro día en estas páginas que el PP cometió errores en Cataluña y tiene que volver a ser un partido moderado. ¿Comparte esas dos afirmaciones?

Yo creo que un problema que hemos tenido todos los partidos en Cataluña es que la hemos abandonado en muchas ocasiones. Hemos generado expectación a catalanes que querían que se cumplieran las normas, que hubiera seguridad jurídica y normalidad. Y cuando los independentistas han causado tanto daño y se han creído dueños de su historia no ha habido una presencia del Estado, que es lo suyo, para responder con la Constitución, con la ley y con la normalidad.

¿Cree que Alejandro Fernández tiene que continuar?

No es decisión mía. Tengo muy buena opinión de Alejandro, me parece muy buen parlamentario. Pero nadie mejor que la dirección nacional, y además se hace así, conoce qué perfiles son mejores, del mismo modo que yo conozco mejor qué candidatos son mejores en Madrid…

¿Teme que la fiscalía europea acabe encontrando alguna irregularidad en la adjudicación del contrato de mascarillas a su hermano?

No.

¿Cuándo cree que se va a cerrar?

Una vez ya escuchados los fiscales en España, pues ya es cuestión de estirarlo lo que ellos quieran. Yo lo respeto y que cada uno decida lo que es conveniente.

¿Cree que la fiscalía europea lo va a estirar artificiosamente?

No tengo ni idea.

Usted ha dicho en alguna ocasión que recuperó la fe durante la pandemia. ¿Ha tenido que hacer algún ejercicio de contrición después de su choque con Pablo Casado?

(Silencio) No he tenido información de él, no sé… Cada uno ha seguido un camino.

¿Se arrepiente de cómo se gestionó todo?

Por mi parte, no.