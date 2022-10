La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que la intervención de la autonomía catalana por el Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución debería haber sido más duradera. Así lo ha afirmado durante su intervención en un desayuno informativo en Barcelona organizado por Nueva Economía Forum.

En este foro, la presidenta madrileña ha sido preguntada por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el 3 de octubre de hace cinco años. Ayuso ha calificado de "brillante" el papel del Rey Felipe VI, tras lo que ha sostenido que el artículo 155 de la Constitución debería haberse aplicado de una forma más firme y duradera y ha expresado su convencimiento de que el presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez, no lo aplicaría.

Ha resaltado, en este sentido, que se puede ser independentista pero no tratar de imponerlo al margen de la ley: "No se trata de cómo se siente cada uno, sino de cómo se pueden lograr esos fines y, si no es a través únicamente del diálogo y del convencimiento, es una auténtica farsa".

La dirigente madrileña también ha criticado el trato de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al retarla a llevar a los tribunales el impuesto de solidaridad impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha avisado: "Cada vez que el Gobierno me ha retado a ir a los tribunales, por defecto suelo ganar". "Como lo fue en el caso de la escuela concertada, como con el cierre ilegal de la región, y a lo mejor también con este impuesto inventado sobre el patrimonio", ha advertido Ayuso en un desayuno informativo en Barcelona este lunes.

Ha defendido la política fiscal de Madrid y la ha enmarcado en la libre competencia entre comunidades autónomas a la hora de ofrecer servicios públicos: "No es una guerra fiscal entre comunidades, sino una guerra contra el impuesto masivo que el Gobierno de Sánchez nos impone una y otra vez".

La crisis del Govern

Preguntada por la situación política en Cataluña por la crisis entre ERC y Junts, ha señalado que este es un "buen momento para que los catalanes analicen en manos de quién están y qué harían si tuvieran todavía más poder si no hubiera un Estado, que es un contrapeso a los delirios" del independentismo.

Sobre si el PP apoyaría una Presidencia del socialista Salvador Illa en Cataluña, ha asegurado que los populares han estado a la altura en ocasiones como la investidura de Patxi López como lehendarkari, pero ha criticado a Illa por su gestión de la pandemia de covid-19 al frente del Ministerio de Sanidad: "No puedo tener peor opinión, y por la forma en que gestionó la pandemia no creo que sea lo mejor que les puede pasar a los catalanes".

Ayuso, que ha sido presentada por el presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid, Miguel Garrido, ha dicho sobre que los catalanes voten el futuro político de Cataluña y el independentismo: "Nos volverán a llevar a la misma situación una y otra vez, a modo de religión, empequeñeciéndose y expulsado cada vez a más ciudadanos".

Más críticas a Sánchez

Ha cargado contra el Gobierno de Sánchez acusándole de imponer medidas para tapar escándalos y promesas incumplidas; de deslegitimar a las fuerzas de seguridad; de impulsar leyes negociándolas como un negocio en lugar de debatirlas, y de "atacar al líder de la oposición para acabar copiando sus propuestas", en referencia al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Es muy difícil el reto que va a tener el líder de la oposición cuando llegue a La Moncloa, teniendo que deshacer todo el daño causado y levantar una maltrecha economía, a la que se suma cada vez más deuda y más déficit" y que acelera la tramitación de leyes para dejarlas aprobadas y que sea más complicado revertir la situación, según Ayuso.

También cree que el Gobierno central actúa con "velocidad con los indultos, el acercamiento de presos y las negociaciones paralelas con odiadores declarados de España", en lo que ha definido como una estrategia de carcoma que pretende que no quede ninguna institución fuerte que recuerde al Gobierno dónde están los límites.

Ha sostenido que "esta espiral autoritaria se convierte en más asfixiante en Cataluña", donde asegura que las familias tienen miedo y son arrinconadas y donde todo se permite cuando se envuelve en eufemismos, algo que cree que ocurre con el derecho a decidir para dar la espalda a la ley; la armonización fiscal para cargar contra políticas de Madrid, y la descentralización como un intento de descapitalizar la capital española, según ella. Y "desjudicializar la política es garantizar la impunidad de los que cometen delitos de terrorismo, sedición o prevaricación", ha añadido Ayuso, que considera que el Gobierno central es bravo contra Madrid y flojo ante el independentismo, en sus palabras.

Madrid, Andalucía y Castilla y León

Ha destacado que los resultados electorales en Madrid, Castilla y León y Andalucía son un preludio de una tendencia en la que cree que Feijóo debe trabajar para unir sensibilidades y erigirse como alternativa, y ha asegurado que la relación entre el proyecto de Madrid y la nueva dirección del PP es muy buena, "pero siempre se intenta ver fricciones donde no las hay".

Ayuso ha garantizado que seguirá centrada en Madrid y manteniendo su discurso: "Estoy al servicio de España desde Madrid, y al servicio de Cataluña de Madrid", y ha querido ahondar en un mensaje de unión entre la Comunidad de Madrid y Cataluña, asegurando que lo que es bueno para una comunidad autónoma lo es para España, también en el caso de Andalucía.

Finalmente, ha resaltado que este martes empieza la segunda edición del Festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, que llama a "600 millones de personas que comparten un mismo idioma" a convertirlo en el festival cultural más importante del mundo y que contará con la participación de instituciones como la Biblioteca Nacional de España, el Museo del Prado, la Real Academia Española, el Museo Naval y CaixaForum, entre otras.