La clase media y baja de Baleares aprueba la gestión de Armengol ante la crisis

Las clases medias y bajas de Baleares aprueban con creces la gestión que está realizando el Govern del Pacto, que preside Francina Armengol, de la crisis provocada por la inflación y el alza de precios a raíz de la guerra de Ucrania. Así se refleja en la prospección que ha realizado Gadeso durante los meses de septiembre y octubre sobre la situación socioeconómica de las islas.

La clase media otorga 3,4 puntos sobre un máximo de cinco a la gestión de la crisis del Govern del Pacto, mientras que la clase media baja llega a 3,6 puntos. En cambio, las clases altas y medias altas tan solo le dan un 2,3 y un 2,7 al Govern respecto a como está gestionando en Baleares las medidas para combatir la inflación que azota a nivel mundial.

La valoración de la oposición en el Parlament de Baleares y sus medidas anticrisis, según la encuesta de Gadeso, es justo la contraria a la del Govern. Las clases altas y medias altas de las islas le da al papel de la derecha 3 y 2,7 puntos. Sin embargo, la clase media y baja les suspende con 2,3 y 1,6 puntos sobre un máximo de cinco.

El Govern de Francina Armengol está mucho mejor valorado que el de Pedro Sánchez por parte de los ciudadanos de las islas, según refleja la prospección elaborada por Gadeso. Prueba de ello es que la clase media y la media baja le da al Gobierno de España 3 puntos sobre cinco. Las clases altas únicamente llegan a los 2,3 puntos respecto a su valoración sobre la gestión de la crisis en el Gobierno central gobernado por PSOE y Podemos. La oposición a nivel nacional está también pero valorada que la de Baleares por parte de los ciudadanos de Mallorca.

A pesar de la situación geopolítica mundial y el incremento considerable de los precios, la situación socioeconómica balear es percibida como regular tirando a buena por las clases más altas, según el trabajo de campo de Gadeso. Sin embargo, las clases medias y bajas, especialmente la más baja, no se muestran demasiado esperanzados con la situación económica actual ni con lo que nos depare el futuro, pese a la buena temporada turística que ha batido récords de empleo. También son las clases más altas las que se muestran más convencidas de que la situación irá mejor a medio plazo, posiblemente debido a que no están tan sometidas a las fluctuaciones de la economía.

Las medidas anticrisis

Entre la población de las islas se refleja una incertidumbre respecto a como les beneficiarán las medidas anticrisis tomadas por las diferentes administraciones públicas. Un 43% de los consultados por Gadeso admite que no lo sabe y no puede emitir una opinión. Un 14% de los encuestados afirma que mejorarán la situación familiar y personal, un 33% cree que no cambiará, mientras que solo un 10% es pesimista y afirma que empeorará respecto a la actualidad.

Asimismo, un 49% de las personas de clase alta es de la opinión que todo seguirá igual. Los ciudadanos de clase media son los más optimistas, mientras que la clase baja, en un 58%, es el que no tiene ni idea si las medidas le favorecerán.

Las preocupaciones

Respecto a los principales problemas que detecta la sociedad balear en estos momentos, un 60% de los encuestados apunta la inflación y los precios y un 54% señala directamente la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Algunos consultados también señalan la desigualdad social.

El tercer elemento de preocupación parte de los ciudadanos de Baleares, que apunta el 53% de la población encuestada por Gadeso, es el acceso a la vivienda. El 79% de la clase baja opina que la falta de vivienda es el problema principal que existe en estos momentos en las islas, mientras que en la clase alta esta percepción solo es señalada por el 25% de los consultados.

Las clases más acomodadas muestran una valoración optimista respecto a la recuperación económica en las islas. Por su parte, las clases más bajas no llegan a una puntuación de 3 puntos sobre 5. En cualquier caso, según Gadeso, se observa un clima de moderación más que de euforia.