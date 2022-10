El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este viernes que Marruecos es un socio "leal" y "fraternal" con el que España mantiene relaciones "extraordinarias", horas después de que Rabat defendiera en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el país alauí no tiene fronteras terrestres con suelo español.

"Marruecos es un Estado que coopera con España, es un socio leal y, desde luego, diría que fraternal. No hay ningún problema al respecto, Ceuta y Melilla son ciudades tan españolas como puedan ser Madrid, Bilbao o Granada", ha indicado el ministro a preguntas de los periodistas en Luxemburgo sobre la última controversia que el Gobierno marroquí luego corrigió.

A su llegada a una reunión de ministros de Interior de la UE, Grande-Marlaska ha asegurado que las relaciones entre España y Marruecos son "tan satisfactorias" y la confianza mutua "tan relevante" que "no debe preocupar nada", tras lo cual se ha remitido a la declaración conjunta del pasado 7 de abril con la que los dos países anunciaron una "nueva etapa en el partenariado".

"No debe preocupar nada porque las relaciones entre ambos países son excepcionales y extraordinarias", ha concluido Grande-Marlaska en su explicación a la prensa en Luxemburgo sobre la posición expresada por las autoridades marroquíes en un escrito a Naciones Unidas que más tarde fue rectificada desde el Ministerio de Exteriores de Marruecos.

El Gobierno marroquí remitió una carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por el "uso excesivo y letal de la fuerza" contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio.

En su misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, aclaran "de nuevo" que es "inexacto" referirse a "la línea de separación entre Marruecos y Melilla" como "frontera hispano-marroquí", como afirman en su texto relatores de la ONU, puesto que "el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso".