María del Carmen Ruiz Jódar, viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, fue elegida ayer como la nueva secretaria primera de la Mesa de la Asamblea Regional tras haber recibido 21 de los 28 votos emitidos. Su elección fue toda una sorpresa, ya que pasa a sentarse en una silla que, hasta ahora, había estado ocupada por un diputado del Grupo Parlamentario Vox.

Precisamente, un día antes, el partido de Santiago Abascal exigía a los populares que votaran al único diputado fiel que les queda en el parlamento autonómico, Pascual Salvador, pero el Partido Popular decidió nombrar a una de sus diputadas.

Al final, el diputado de Vox solo recibió su propio voto. Aparte de él, Juan José Molina, de Ciudadanos, recibió el voto de cuatro parlamentarios. Vox había advertido que, si no salía elegido Salvador, entendería que se había producido "un nuevo incumplimiento de los acuerdos, de los varios que ha habido, y lo tendrá en cuenta para futuros pactos".

El diputado de Vox aseguró, pese a no salir elegido en la votación, que "jamás actuarán por despecho"

Efectivamente, en la rueda de prensa posterior a la sesión plenaria de la mañana, el diputado de Vox lamentó que "el PP y sus socios no cumplen los acuerdos". Y según explicó, la relación entre ambos partidos podría deteriorarse a partir de ahora. "Seremos mucho más precavidos en el futuro para llegar a acuerdos y más prudentes al saber que las palabras del PP se las lleva el viento", manifestó.

A nadie se le escapa que un alejamiento de Vox podría complicar un pacto de Gobierno, si este fuera necesario (y según todas las encuestas, lo será), después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023. Aún así, añadió, "jamás" tendrán de "rehén" a las sociedad murciana. "No vamos a actuar por despecho, sino según lo que veamos que es mejor para la sociedad. Jamás se va a votar algo que no sea positivo para los intereses de los murcianos", aseguró. También desechó la idea de que Vox podría poner trabas a la aprobación de los presupuestos regionales para el año que viene. "Si son buenos para los murcianos, no debería haber ningún problema por nuestra parte", dijo.

El PSOE no participó

El Grupo Parlamentario Socialista, por su parte, no ha participado en la votación. "No vamos a blanquear el secuestro y la degradación del Parlamento autonómico que están perpetrando el PP y los tránsfugas. Defendemos la democracia y la separación de poderes", manifestaron antes de la votación en sus redes sociales. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, explicó que "el PSOE no va a ser partícipe de este bochorno ni de las páginas más negras de la historia de la democracia en la Región de Murcia".

El popular Joaquín Segado instó a los socialistas a renunciar a sus sueldos si no van a votar en la Asamblea

También criticó la "intromisión del poder ejecutivo en el legislativo" y adelanto que harán todo lo posible para "salvar la imagen de la Región y para proteger los derechos de la ciudadanía". Esta decisión fue criticada más tarde por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, que les instó a pensar en si deberían "renunciar a sus derechos" como diputados, entre los que se encuentran sus sueldos, "si no van a votar".

Tras la incorporación de Ruiz Jódar, el Partido Popular ocupa dos puestos en la Mesa de la Asamblea: el del vicepresidente primero, con Miguel Ángel Miralles; y el de la secretaria primera (recién adquirido). El resto de cargos lo ocupa el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo (expulsado de Cs); la vicepresidenta segunda, Gloria Alarcón (PSOE); y el secretario segundo, Antonio José Espín (PSOE). Realmente, la correlación de fuerzas en la Mesa de la Asamblea no varía con el cambio de Francisco Carrera por María del Carmen Ruiz Jódar, ya que el primero, aunque no pertenecía al Grupo Popular, votaba en el mismo sentido. Por tanto, la mayoría que sustenta a López Miras sigue contando con tres votos en esta mesa, frente a los dos de los socialistas.

Grupo Mixto

Los ocho miembros del Grupo Mixto se vieron las caras ayer por la tarde por primera vez, según las palabras del diputado de Vox, Pascual Salvador, ayer a mediodía. "Es solo una primera toma de contacto, ya que tenemos hasta el 26 de este mes para llegar a un acuerdo sobre el reglamento", apuntó.

Su intención es que, salga quien salga elegido portavoz, tenga en cuenta "todos los votos del grupo cada vez que vaya a la Junta de Portavoces", de forma que deje claro con cuántos votos cuenta para apoyar o no una iniciativa. También subrayó que no apoyará el nombramiento de sus excompañeros Carrera y Liarte como portavoces.