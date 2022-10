La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que confirme si el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros tres eurodiputados de JxCAT están en la lista de los 59 cargos que fueron proclamados electos en las elecciones europeas de 2019.

Según han confirmado a EFE fuentes de la JEC, la carta ha sido recibida esta semana y será contestada el próximo jueves, cuando la Junta analice esta situación jurídica, que es "compleja", ya que recuerdan que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece como requisito el acatamiento de la Constitución.

Tras las elecciones europeas de 2019, la JEC reconoció que Puigdemont, y los eurodiputados Toni Comín, Clara Pontasí y Jordi Solé habían sido elegidos pero posteriormente no les incluyó en la lista que debe mandar a Bruselas dado que no acudieron al Congreso de los Diputados para jurar o prometer la Constitución española.

Los cuatro independentistas catalanes no acudieron a la Cámara Baja porque son prófugos de la justicia española por el caso del procès.

El Parlamento Europeo no ha conseguido finalizar el proceso de verificación de credenciales de estos eurodiputados porque no recibió la notificación pertinente y la documentación necesaria de la JEC, por lo que al no cumplir con los requisitos de la legislación nacional no podrían ocupar escaño en la Eurocámara.

Por ello el pasado 18 de mayo, la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento de la UE requirió a la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, que pidiera formalmente a la JEC que enviara una notificación y documentación para la verificación de credenciales o, en caso de que eso no fuera posible, "la explicación de su ausencia y las consecuencias que de ella se deriven".

La JEC se reunirá el próximo jueves para tratar este asunto, que lleva a una situación sin precedentes en la historia de la Eurocámara ya que deja en el aire y dependiente de la decisión de la Junta Electoral Central el estatus de estos cuatro diputados.

Algunas fuentes parlamentarias europeas inciden en que según esta decisión los cuatro eurodiputados pueden "perder prerrogativas adjuntas al cargo" (como salarios o derecho a voto) o mantener su escaño de forma temporal.

Otra opción, según las mismas fuentes, es que su acta quede vacante, en cuyo caso el escaño correspondería a los siguientes miembros de las lista electorales de 2019.

La situación actual de los cuatro eurodiputados permanecerá sin cambios hasta que la JEC aclare su situación legal ya que de momento acuden a su escaño después de que el expresidente del Parlamento europeo David Sassoli, haciendo uso de sus facultades, les permitiera acudir a la Cámara a raíz de un informe jurídico derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que permitió al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, también devolverle la inmunidad parlamentaria de forma provisional.

Puigdemont, por su parte, ha recurrido la sentencia emitida por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestima el recurso que interpuso el expresidente contra el Parlamento Europeo por no dejarle asumir su escaño desde el principio de la legislatura.

El entonces presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, justificó esta decisión en que el Acta Electoral europea "establece un reparto de competencias entre el Parlamento y los Estados miembros", de tal manera que "el procedimiento electoral se rige, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales" y es la JEC la que tiene que mandar la lista definitiva de los eurodiputados que asumen su escaño.