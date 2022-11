En su arranque lleva una cubierta argumental propia de las revistas de corazón y sintonías de película de cuento de hadas o de las mil y una noches adornan una autopresentación como "una historia de un amor que salió mal", pero el podcast Corinna y el Rey, cuya publicación ha arrancado este lunes en diversas plataformas, no oculta desde sus primeros minutos que trata de "una exorbitante cantidad de dinero escondido que escandalizó a todo un país", e incluso eleva su ambición al proponerse relatar "un amorío que hundió el linaje real de España".

Tal como venían filtrando sus promotores en diversos medios durante la pasada semana, este lunes, a las 10 de la mañana hora española, ha comenzado la difusión del relato sonoro de la versión de Corinna sobre el su relación con Juan Carlos I. El arranque se produce 24 horas antes de que la Corte de Justicia de Londres examine el recurso presentado por los abogados del rey emérito. Y en los capítulos que ya ha emitido se habla de pago de favores, viajes al extranjero con maletas "llenas de dinero en efectivo" y "presunto" desvío de fondos públicos.

Las dos primeras entregas de ocho que componen la serie están ya en la red. Los ha producido Project Brazen, plataforma de elaboración de reportajes liderada por dos escritores de best sellers, Tom Wright y Bradley Hope, que son productores de esta serie.

"Dinero, mucho dinero"

"Hay una vida que existe fuera del foco de las cámaras, de las fotografías oficiales, de la revista Hola, una vida de amantes, de caza de animales salvajes en peligro de instrucción y de dinero, de mucho, mucho dinero", relata el podcast en el último tramo del segundo capítulo, difundido este lunes, antes de presentar a "Juan Carlos, el verdadero Juan Carlos" como alguien "acostumbrado a niveles disparatados de riqueza".

Es el prólogo para la primera declaración-cañonazo de Corinna contra su antigua pareja: "Lo veía regresar de los viajes [al extranjero] y estaba feliz como un niño de cinco años. Traía bolsas llenas de dinero en efectivo. Yo me quedaba sin palabras y decía: 'Dios mío, ¿qué es eso?', y era como 'esto es de mi amigo tal y tal'. Parecía algo muy habitual".

Toda esa riqueza, cuenta la voz en off de la narradora del podcast, se desvanece bajo un "talento inigualable" de Juan Carlos I para "hacerla desaparecer".

El podcast no ahorra minutos a la hora de ahondar en un trágico inicio de la biografía de Juan Carlos I, el episodio del accidente con un revolver que acabó con la vida de su hermano mayor, Alfonso. El relato que hace Corinna deja deliberados lugares a las dudas que el padre de ambos, Juan de Borbón, pudo tener sobre si aquel disparo fue fruto de algo más que "un juego estúpido", como lo califica la empresaria.

De la misma manera, incluye opiniones del historiador Paul Preston sobre la "terrible" niñez y adolescencia de Juan Carlos de Borbón que explicarían una supuesta avaricia del monarca, y juega con el significado de la expresión "vivir del cuento" a la hora de teorizar sobre si Juan Carlos de Borbón aprovechó el prestigio adquirido al atajar el golpe del 23-F para sentirse después intocable.

Nombre en clave

"Me llamaba probablemente diez veces al día. Cada día me mandaba flores y me escribía cartas", relata Corinna Larsen en el primer capitulo del podcast, que bajo el título 'La casita' relata los inicios de la relación entre el entonces rey de España Juan Carlos I y una mujer que el podcast describe como empresaria, la dueña de Apollonia, consultora que "asesora" a políticos, financieros y empresarios "de perfil alto".

En las llamadas que el propio Juan Carlos I hacía a la agencia de Corinna, si no cogía ella el teléfono dejaba recado con un nombre en clave: "Señor Sumer". La ex amante del rey explica en el podcast que son las siglas de la expresión Su Majestad El Rey.

En el primer capítulo, Corinna se retrata a sí misma como si hubiera sido una pequeña pieza de caza víctima del poder del "mejor tirador de España", que desplegó un intensísimo e irresistible cortejo con este resultado: "para septiembre de 2004, los dos están locamente enamorados".

En un capítulo que relata el inicio de la relación amorosa, se adelanta el contenido más escabroso, el de supuestas malversaciones y pagos de favores, al hablar de la organización del viaje de luna de miel de los actuales reyes, Felipe y Letizia. Según el relato de Corinna que recoge el podcast, Juan Carlos I le indicó a ella que la mitad de los gastos de aquel viaje dando la vuelta al planeta y con fin en las islas Fidji se pasara a la firma barcelonesa Navilot, propiedad del amigo del rey emérito y aficionado a la náutica Josep Cusí.