El comisario José Manuel Villarejo anotó en sus diarios en mayo de 2014 que alertó al Gobierno de Mariano Rajoy de que el expresidente valenciano Eduardo Zaplana escondía 10 millones en Suiza. Y pese a ser informado, no consta que el Ejecutivo central promoviera una investigación para determinar si el que también fuera portavoz del Gobierno de José María Aznar había cometido un delito fiscal. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, la instructora del caso Erial, no dispuso de información suficiente para abrir una causa sobre estos hechos hasta el 20 de noviembre de 2015, casi dos años después.

Y lo hizo gracias a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron de forma casual documentos sobre la fortuna oculta de Zaplana en el despacho del exgerente de la empresa Imelsa Marcos Benavent, que fue registrado en 2015 en el marco del 'caso Taula'.

Fuentes de la Fiscalía y de la Guardia Civil, que fue el cuerpo que se encargó de la investigación como Policía Judicial, han negado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica que Villarejo hubiera informado del dinero de Zaplana a los responsables de las pesquisas. Tampoco consta ninguna denuncia policial por los hechos.

"Datos cuentas Uruguay"

"Datos cuentas Uruguay de L.B. [Luis Bárcenas] y ZAPL [Zaplana]", escribió el 7 de mayo de 2014 Villarejo en su agenda bajo el epígrafe "Chisco", que era como llamaba al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Tanto Martínez como el exministro están procesados en el caso Kitchen sobre el presunto espionaje al extesorero del PP.

Varios meses después, el 25 de noviembre del mismo año 2014, el ex mando policial alude a un cuenta en la Confederación Helvética, tras una conversación con Martínez, aunque no concreta si es en relación a Bárcenas o Zaplana: "Wass [sic] pendiente de cita para explicar cuenta Suiza. No ha llamado en todo el día".

Fuentes del Ministerio del Interior de Fernández Díaz consultadas por esta redacción no descartan que Villarejo pudiera haber comentado de manera informal a Francisco Martínez datos relacionados con el patrimonio de Zaplana, ya que el comisario y el secretario de Estado mantenían conversaciones de este tipo.

Por el contrario, las citadas fuentes sí niegan que la cúpula del Ministerio encargara al ex mando policial que investigara al expresidente valenciano, pues aseguran que en 2014 en la Policía ya había bastante desconfianza sobre las actuaciones del considerado por la Fiscalía Anticorrupción como el presunto cabecilla de un "clan policial mafioso".

El "testaferro" Fernando Belhot

En los diarios de Villarejo, que fueron descubiertos en octubre de 2020 en un registro ordenado por los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, consta que el comisario jubilado se enteró el 26 de febrero de 2014 de que Zaplana escondía dinero opaco en Suiza. También tuvo información de que el expresidente valenciano del PP utilizaba presuntamente los servicios de varios testaferros, uno de ellos el financiero uruguayo Fernando Belhot, quien al ser interrogado reconoció su participación en los hechos.

La persona que comunicó a Villarejo la existencia del dinero opaco, según las anotaciones, fue el abogado Javier Iglesias, que ejerció la defensa del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido, en la instrucción del caso Gürtel. También fue letrado en este procedimiento del constructor murciano Alfonso García-Pozuelo Asins.

La Fiscalía Anticorrupción ha constatado que las anotaciones de las agendas de Villarejo corresponden con las grabaciones que realizaba el comisario, y que se han ido publicado en diferentes medios de comunicación, entre ellos El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. El Ministerio Fiscal ha presentado de forma reciente su escrito de acusación en el que ha pedido 19 años de cárcel para el expresidente valenciano. Según el fiscal el exministro amasó una fortuna ilícita aprovechando su cargo como presidente de la Generalitat. Y cuando dejó la política "ocultó el origen de ese dinero para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros".