Yolanda Díaz reivindica la fuerza "colectiva" de Sumar frente a los personalismos de Pablo Iglesias, y lo hace sólo dos días después de recibir los ataques del ex líder de Podemos. La vicepresidenta segunda ha expuesto una "manera diferente" de hacer política, "más seria, más profunda, y no a golpe de titular", ha señalado, en una referencia clara a Iglesias pero sin mencionarle. Díaz ha advertido de que su proyecto "es imparable" y que "no hay marcha atrás", antes de reafirmarse como candidata, adelantando que "yo sí voy a dar un paso al frente".

"Si vosotros queréis sumar, Sumar es imparable, no hay marcha atrás, vamos a seguir sumando", ha proclamado la dirigente desde el Palacio de Congresos de Baluarte, en Pamplona. "Si queréis sumar, yo sí voy a dar un paso adelante, pero de manera colectiva, feminista", ha señalado. Frente a este proceso "colectivo", Yolanda Díaz ha planteado otras formas de hacer política. "Que nadie os diga desde arriba qué debemos hacer"; ha advertido. "No voy a tomar esta decisión sola, no me gusta esa manera de hacer las cosas, desde arriba. Y si vosotros queréis estoy dispuesta".

💬 "Si queréis sumar, yo voy a dar un paso adelante. Voy a dar un paso adelante con vosotros y con vosotras.



Esperanza, diálogo, compromiso, confianza. Sigamos sumando y cambiando la vida de nuestro país ¡Adelante!"



En su intervención, Díaz ha señalado que "Sumar va a de hacer las cosas de manera diferente, con más calma, más lenta, con más paciencia", ha señalado, antes de reivindicar una política "más seria, más profunda, no a golpe de titular". Una nueva referencia al modus operandi de Iglesias del que ha querido distanciarse: "No hacemos política para dar titulares".

"No entiendo la política de manera confrontativa, la política no va de vencer al que tienes enfrente; va de avanzar, de tender la mano y conseguir cosas mejores"

"¡Estamos hartas de la pequeña política, que hace ruido, que enfrenta, que nos dispersa", ¡Pequeña política que no hace más que hacernos escuchar barbaridades todos los días! ¡Barbaridades!", ha continuado la vicepresidenta segunda, que este lunes evitó pronunciarse expresamente sobre las acusaciones de Iglesias.

Una de las acusaciones que Iglesias vertió el domingo fue la de renunciar a ciertos principios a la hora de llegar a acuerdos. Mencionó algunos de los puntos de conflicto entre Díaz y Podemos como el CGPJ o el envío de armas a Ucrania, y llegó a asegurar que las posiciones de la vicepresidenta -a la que no mencionó- eran de una "ingenuidad sonrojante". Yolanda Díaz ha hecho referencia expresa a su manera de ejercer el poder, de un cariz radicalmente opuesto al que planteó el exlíder de Podemos: "No entiendo la política de manera confrontativa. La política no va de vencer al que tienes enfrente, va de avanzar, de tender la mano y conseguir cosas mejores".

Yolanda Díaz también ha reivindicado una manera femenina de hacer política. Lo hace después de que este sábado Irene Montero se mostrara absolutamente contraria a la llamada "feminización de la política", al considerar que "ejercer el poder implica conflicto", y ejercerlo de una manera más conciliadora suponía aceptar una imposición de "cuál es la manera legítima de hacer política".

Muy lejos de estas tesis, Díaz ha defendido en Pamplona "la política del sí, esa manera de hacer política que es feminista, que cuida, no confronta, que no está todo el día peleándose, busca dialogar, tiende la mano. Las mujeres queremos hacer un país mejor sin confrontar, haciéndonos mejores, el feminismo va de esto".