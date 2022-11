El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado esta tarde que, si llega a la Moncloa, "revertirá" la reforma legal que va a beneficiar a los dirigentes independentistas acusados de sedición. El PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para sustituir el delito de sedición por otro de "desórdenes públicos agravados" con una pena máxima de 5 años. En el Código Penal actual esa condena podía llegar hasta los 15 años en caso de que los que la cometan sean autoridades. Oriol Junqueras, líder de ERC, por ejemplo, fue condenado a 13 años por sedición.

"El PSOE ha unido de la moderación, la centralidad y el constitucionalismo. El PSOE ha desprotegido a nuestro país. Yo no me voy a mover de mi compromiso de defenderlo. Mi partido va a dar una alternativa a la España que no se siente representada en las formas y en el fondo de Pedro Sánchez", ha declarado Feijóo en una declaración institucional en la sede de Génova. El dirigente conservador ha lamentado su constatación de que el jefe del Ejecutivo haya aceptado el "chantaje independentista" con el único objetivo de "superar su debilidad parlamentaria aunque sea a costa de desarmar a la nación de un instrumento esencial para proteger su integridad".

Feijóo ha llegado esta mañana a Madrid de Ecuador, última escala en la gira latinoamericana que lo ha tenido fuera de España una semana. Sobre las dos y media de la tarde, el PP ha informado de que Feijóo había trasladado a sus colaboradores que quería "dirigirse a su país de forma urgente tras el grave anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno a petición del independentismo catalán".

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha pedido al PP, sin éxito, que presente una moción de censura. En Génova la han descartado porque está abocada al fracaso, ya que no podrían reunir los votos necesarios para tumbar a Pedro Sánchez. Además, han aprovechado para recordar a Arrimadas que ella no se presentó siquiera a la investidura en Cataluña, en 2017, cuando fue la más votada en las elecciones de aquel mes de diciembre, después de la declaración unilateral de independencia.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado al PP y Ciudadanos que él ya presentó una moción de censura en octubre de 2020 y los populares (entonces liderados por Pablo Casado) y los liberales votaron en contra. Abascal, que lleva sin dar una rueda de prensa desde febrero, ha informado de que atenderá a los medios de comunicación el próximo lunes.