Entre defender que se trata de una decisión a favor de la "concordia" y reivindicar que no se trata de una barra libre para que el independentismo vuelva a apostar por la vía unilateral. Este es el equilibrio argumental del PSC ante la eliminación del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha celebrado la apuesta "valiente" anunciada por el presidente Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, ha advertido que la iniciativa no supone "despenalizar las conductas del 2017".

El PSC ha recordado que sigue vigente el delito de rebelión, la posibilidad de aplicar el 155 y que, aunque se derogue la sedición, se crea un nuevo tipo penal. Eso, ha insistido, no supone conceder una amnistía que los socialistas no han aceptado nunca y que, según Illa, tampoco aceptarán en el futuro. Para el jefe de la oposición en Catalunya, la desjudicialización con la que están comprometidos públicamente no pasa por "invadir los ámbitos propios del poder judicial" sino por el diálogo. "La gente quiere mirar hacia delante, quiere concordia y convivencia", ha asegurado.

De hecho, y mirando de reojo a un PP que acusa al Gobierno de cometer una "irresponsabilidad histórica", el PSC ha advertido de que el cambio del código penal supone una homologación al derecho comparado europeo.