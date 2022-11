La posible reforma del delito de malversación, por el que fueron condenados varios dirigentes del procés, ha puesto sobre la mesa un nuevo debate: cómo afectaría esta modificación del Código Penal a los procesados por otros casos de corrupción. ERC quiere distinguir en la malversación entre aquellos que han logrado un enriquecimiento personal con dinero público de los que no. Sin embargo, este cambio podría beneficiar a los condenados por el caso de los Ere, Nóos y Gürtel. Admitiendo esta posibilidad, el portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que la reforma que se haga debe ser "quirúrgica" y ligada a la "sedición".

"Creo que hay que ser quirúrgico en el debate y en la articulación de estas enmiendas", ha afirmado Rufián sobre los cambios en los que están trabajando para modificar la malversación e introducirlos en la proposición de ley orgánica que deroga el delito de sedición y lo sustituye por otro de desórdenes públicos agravados. El portavoz de ERC ha respondido así a una pregunta sobre si la modificación que plantean podría acabar siendo beneficiosa para los autores de la Operación Kitchen. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy supuestamente se destinó dinero de los fondos reservados para espiar a otros dirigentes políticos, pero no se produjo un enriquecimiento personal.

En una rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha admitido que la "clave" es buscar un "equilibrio". "Nosotros no somos sospechosos de querer blanquear ninguna corruptela", ha sentenciado. Sobre ese equilibrio, ha dicho que sería ligando la modificación de la malversación "a lo que significa la sedición". ¿Qué ha querido decir con esto? El portavoz de ERC no ha querido aclararlo en pro de mantener la discreción de las negociaciones con el PSOE. Tan solo ha apuntado que la intención es que "no se utilice el Código Penal como un castigo ideológico".

División morada

Este debate ha dividido al espacio de Unidas Podemos. Después de que el líder de los comunes en Madrid, Jaume Asens, se mostró partidario de seguir la idea lanzada por ERC, este martes, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha reiterado que es "conveniente" adaptar este delito y actualizarlo. Así, ha dicho que una cosa es "el manejo indebido, erróneo o inadecuado de recursos público y otra cosa es robar recursos públicos". "Una administración deficiente debe tener unas responsabilidades y robar recursos públicos debe tener otro tipo de responsabilidades", ha insistido.

No lo tiene tan claro el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que se ha mostrado consciente de los problemas que puede conllevar la reforma del delito de malversación. "Pero así como la derogación de la sedición es algo claramente positivo, al mismo tiempo el agravamiento del delito de desórdenes públicos merece ser estudiado, porque tendría efectos para la protesta pacífica, y una supuesta reforma del delito de malversación tiene aristas, como no se le escapa a nadie, y cuando llegue una propuesta del tipo que sea tomaremos una decisión", ha sentenciado en rueda de prensa.