Una concejala de Cs en Zaragoza: "Irene Montero está donde está porque la ha fecundado un macho alfa"

"Irene Montero está donde está porque la ha fecundado un macho alfa". Esta afirmación lleva el nombre de la concejala de Cs y responsable del área de Economía e Innovación del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, que ha criticado con dureza la llamada Ley del solo sí es sí y ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Ministra de Igualdad de que haya "violadores excarcelados y una avalancha de recursos".

No es la primera vez que Herrarte es protagonista por sus declaraciones. El pasado mes de septiembre se mostró sorprendida por “la promoción de los delitos sexuales a menores que hacen desde el Gobierno”, refiriéndose al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al bulo extendido por la derecha tras una comparecencia de la ministra Irene Montero, y declaró que esperaba “que la ministra ponga a sus tres hijos en la puerta de un colegio con esos señores tan amables que regalan caramelos”.

Esta vez se ha acordado de Montero mientras hablaba de los microcréditos aprobados por el Gobierno de PP-Cs para ayudar a las pymes tras la pregunta plantada por el concejal de Zaragoza en Común (ZeC), Alberto Cubero en la comisión de control de Presidencia y Hacienda. Durante su explicación, Herrarte ha declarado que mientras el el Gobierno municipal ayuda a las pequeñas empresas, el Gobierno central "se dedica a soltar a violadores", generando un gran malestar entre los concejales presentes en la sesión.

Eran las 12.20 de la mañana y era solo el preludio de lo que podía pasar. Tras esta primera afirmación, Cubero ha solicitado turno de palabra para responder a la concejala y solicitarle "respecto". No ha podido hacerlo porque la presidente de la mesa, María Navarro, le ha negado la palabra tratando de evitar la polémica.

Protección de las víctimas

Hasta una hora después Cubero no ha vuelto a intervenir en la comisión. Le tocaba preguntar sobre la Casa del Director en el barrio de La Azucarera y ha aprovechado que tenía la palabra para exigir a la concejala que retirará sus palabras. "Decir que soltamos violadores cuando se habla de microcréditos no tiene mucho sentido", ha afirmado el concejal, que ha defendido la ley del Solo sí es sí porque protege a las mujeres víctimas de la violencia machista y es el resultado de "una larga lucha feminista".

Cubero ha criticado que "hay determinados sectores como la Justicia o empresas de comunicación patriarcales y machista que nunca estuvieron de acuerdo con en esta ley y que actuaron revictimizando a las víctimas como sucedió con Juana Rivas o la victima de La Manada" y ha lamentado que se haya iniciado una "campaña de acoso y derribo" contra Montero.

Ni la ley del “sí es sí” es el avance feminista anunciado, ni los jueces y periodistas en España son el patriarcado machista. #yonomecallo #noalacensura #violadoresalacarcel pic.twitter.com/ULeo0VqqAM — carmen herrarte (@carmenherrarte) 22 de noviembre de 2022

En su respuesta, Herrarte ha vuelto a carga contra Montero. "Pueden contar lo que quieran pero chocan con la realidad. Se están soltando a violadores y ustedes vienen a hacer un discurso feminista de ellas, elles, ellos cuando se están soltando violadores", ha reiterado la concejala, que ha ido más allá y ha dicho que esta ley "no es una respuesta feminista".

"Las mujeres de centro derecha han salido adelante por sus méritos, sin cuotas, frente a otras como Irene Montero que están donde están porque las ha fecundado un macho alfa, por eso son ministras", ha asegurado en referencia a Pablo Iglesias. Y ha proseguida que otras "están donde están porque se han hecho pipi en la calle o han enseñado un pecho en una Iglesia, que no mezquita", ha afirmado.

Los concejales de Zaragoza en Común, PSOE y Podemos hemos abandonado el pleno suspendiéndose, porque es intolerable los insultos machistas. Este es el vídeo... pic.twitter.com/LFaXsjiAB7 — Zaragoza en Común ✳️ (@zaragozaencomun) 22 de noviembre de 2022

Desde PSOE, Podemos y ZeC han solicitado la retirada de estas palabras, algo a lo que se ha negado Herrarte, que les ha acusado de querer censurarla. "No son los que dicen de qué se puede hablar y de qué no. Esto lo hacen en la china comunista pero esto es España y Cubero puede decir lo que le da la gana y yo también. Ya vale de censurar", ha declarado la concejala, que ha asegurado que lo que busca el PSOE es "que vuelva a existir el NODO", en referencia a las declaraciones que hizo ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a principios de mes sobre la necesidad de que los medios de comunicación tengan un espacio reservado para la "información de servicio público".

⚠️Es impresentable la intervención de hoy de @carmenherrarte en la Comisión de Hacienda.



Debe dimitir o que @Jorge_Azcon la cese. Si no será cómplice.Ha traspasado todos límites. Zaragoza no merece una concejal que insulte de esta manera a los ciudadanos y a las mujeres. pic.twitter.com/Pw8P97lgCd — SocialistasZGZ (@SocialistasZGZ) 22 de noviembre de 2022

Cubero ha instado a la presidenta de la comisión a que "exigiera una disculpa" por parte de la concejala. No es que no lo haya hecho, sino que ha defendido la actitud de Herrarte. "No se ha insultado a nadie en la sala", se ha limitado a responder, así que los concejales de PSOE, Podemos y ZeC han decidido abandonar la comisión mientras Herrarte les acusaba de "montar un numerito" y han solicitado una junta de portavoces urgente y extraordinarias para exigir al alcalde, Jorge Azcón, que actúe y evite este tipo de situaciones.

Desde el PSOE han solicitado la dimisión de la concejala a través de Twitter. "Debe dimitir o que Jorge Azcón la cese. Si no será cómplice. Ha traspasado todos límites. Zaragoza no merece una concejal que insulte de esta manera a los ciudadanos y a las mujeres", ha trasladado a través de su cuenta oficial.