Arrimadas: "El Govern de Baleares va por el mismo camino que Cataluña"

A la política catalana le ha tocado liderar el partido en momentos difíciles y ha impulsado la refundación de la formación liberal pese a que los colocan fuera del arco parlamentario.

¿Se sintió aludida por los insultos de Vox hacia Irene Montero?

Yo no. Jamás los hubiera hecho y lo que me pareció exagerada fue un poco la reacción. Yo misma recibo ataques todos los días.

¿La Ley del ‘sólo sí es sí’ es un error del Gobierno o que los jueces son de ultraderecha?

Esa ley tenía un grave error y el Gobierno lo que debería hacer es reconocerlo y solucionarlo. No se puede echar la culpa a los jueces que lo que hacen es aplicar la Ley. Ya está bien de que el Gobierno esté todos los días intimidando a jueces y presionando a medios de comunicación para que no informen de la reducción de penas.

¿No cree que hay que despolitizar el tema lingüísticos? Se lo digo por sus declaraciones que ligaba la "erradicación del castellano en las aulas" con lo sucedido con la profesora de La Salle de Palma.

Yo no realice estas declaraciones. Hice un tuit pidiendo que la alta inspección educativa investigara lo que ha pasado. Me gustaría vivir en un país donde la bandera de España nunca supusiera un problema, tenemos que ver si ese fue el problema o no en el aula, y es lamentable el señalamiento a una profesora, hay que condenarlo sin matices. Respecto a la despolitización está claro que el nacionalismo utiliza la lengua como elemento de división cuando debería ser elemento de riqueza y de unión. Baleares no puede cometer el mismo error que Cataluña y el Gobierno de Armengol va por el mismo camino.

Les dan por muertos.

Desde que me acerqué a Cs en 2010 nos han dado por muertos 20 veces y siempre se han equivocado. Entiendo que tanto al PP como al PSOE les encantaría que Cs no les dijera las verdades a la cara. El bipartidismo no es una alternativa y la gente de Baleares se merece probar la alternativa liberal de Cs.

¿A qué distancia están del PP, ya que las encuestas y las elecciones en Andalucía apuntan que el voto de Cs se va al PP?

No es exactamente así. La bajada que sufrimos en 2019 demuestra que nuestro voto se va a la abstención y no es tan fácil saber dónde van los votos. El gran reto de Cs es sacar a la gente de la abstención y volverla a ilusionar. Sabemos que si no votan a Ciudadanos no confían en ningún otro partido.

El Gobierno ha parado sus enmiendas sobre insularidad.

Ha vetado el aumento del plus de la insularidad para compensar la igualdad de los ciudadanos de Baleares. Creemos que subiendo este plus y suavizando los requisitos lingüísticos conseguiríamos que vinieran más médicos y hacer frente a la falta de 350.000 sanitarios que tienen las islas. Somos el único partido que dice lo mismo aquí y en Madrid. También nos vetaron que el REB fuera permanente y no temporal como ahora.

¿Qué papel tiene José Ramón Bauzá en Cs? Me reconocerá que fue un fichaje controvetido.

Bauzá es eurodiputado y desde el grupo liberal Cs es el único partido que defiende los intereses de España. No sé si fue un fichaje controvertido, lo que sé es que sin ninguna duda tenemos la mejor delegación de España en el parlamento europeo y dicho también por nuestros adversarios.

¿Espera que Patricia Guasp sea la candidata en Baleares?

Hay que respetar los estatutos y yo no puedo elegir candidatos. Yo solo puedo decir que Patricia ha hecho una cosa muy difícil que es coser el partido, liderarlo en un momento difícil y está jugando un papel fundamental en la refundación de Cs. Somos el partido que mejor representa la clase media y a la sociedad real. Mañana —por hoy— vamos en el Parlament de Baleares con un plan ambicioso para los autónomos en el que ha estado trabajando mucho tiempo. Patricia está en mi equipo de confianza, es una jabata y solo le puedo decir cosas buenas.

¿Pactaría con el PSOE si pudiera volver atrás a las primeras elecciones de 2019, en que sacaron los mejores resultados de su historia?

Está claro que hemos cometido muchos errores. Somos el partido que más autocrítica hace y todo el mundo sabe lo que pasó en 2019 y hemos pagado por ello. Sin embargo, en el proceso de refundación, los militantes nos han pedido que miremos para adelante ya que la gente tiene que pagar la hipoteca, el alquiler o la cesta de la compra.