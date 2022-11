La directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, se ha escudado en la ley de secretos oficiales española para no responder a ninguna de las 28 preguntas que le han lanzado este martes durante la audiencia dedicada a España en la comisión de investigación sobre el espionaje con el programa Pegasus. “Es la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo puesto que no lo puedo hacer en otro lugar que no sea en la comisión de secretos nacionales del Parlamento español, tal y como prevé nuestra ley”, ha explicado tras el turno de preguntas añadiendo que intentará responder “por escrito” a todas aquellas cuestiones que no exijan el secreto.

La larga lista de preguntas planteadas por los eurodiputados incluyen desde la confirmación de que 18 independentistas catalanes habrían sido espiados por orden judicial, si las autoridades españolas disponen del programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group y desde cuándo, si es necesario para un servicio de inteligencia disponer de esta herramienta para hacer su trabajo, si es legal que el servicio secreto español espíen el extranjero y si el programa ha sido utilizado en Alemania y Suiza o qué pruebas deben aportar al juez para obtener una autorización. Además, los eurodiputados supuestamente espiados, Diana Riba y Jordi Solé, le han pedido confirmación de si han sido espiados y si uno de los motivos es haber puestos urnas para celebrar un referéndum.

Pese a la falta de respuestas de Casteleiro, que ha hecho una larga exposición inicial sobre el marco de actuación del CNI, la ponente del informe, la liberal holandesa Sophie in’t Veld ha explicado que recogerán todas las preguntas e intentarán que el CNI responda por escrito. “Si no nos dan ninguna aportación no puedo incluirlo en mi informe, es obvio. Así que tendremos que confiar en otras informaciones que podamos lograr pero no pueden por un lado criticar lo que está en el informe o en los medios y por otra rechazar compartir información”, ha explicado al término de la reunión.

"Es normal que no conteste", dice Cs

“Es normal que la directora del CNI no conteste porque no está en su mandato. Lo que ha hecho es evidenciar cual es el marco legal en el que actúa el Centro Nacional de Inteligencia, que siempre es respetando la ley, y después que no puede contestar preguntas si no es en la comisión de secretos oficiales. No ha habido ninguna sorpresa en eso”, ha valorado el eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, que considera que Casteleiro ha demostrado respeto participando en la audiencia y no ocultándose, lo que hubiera “dado un mensaje equívoco”.

En cambio, al eurodiputado de Junts, Toni Comín, la falta de respuesta le demuestra que la ley de secretos oficiales “es incompatible con los mínimos de la transparencia necesaria en democracia”, ha dicho, recordando que la normativa “viene del franquismo” y que, en cualquier caso, “demuestra que España es el país de la UE que está cooperando menos para esclarecer este escándalo” y que “la comparecencia de la directora del CNI sería para echarse a reír si no fuera para llorar". "Yo creo que habrá confirmado muchas de las sospechas de los diputados de esta comisión que hace rato que están pensando que España no quiere cooperar porque no quieren que se sepa lo que ha pasado”, ha añadido. "Siete preguntas a la directora del CNI, 0 respuestas", ha criticado también el euroduputado de ERC, Jordi Solé.

7 preguntes a la directora del CNI; 0 respostes❌



Continuarem demanant responsabilitats pel #Catalangate i treballant perquè es deixin de violar la legislació europea i internacional en matèria de protecció de dades i drets humans amb espionatges massius✊🏼 pic.twitter.com/fbibHL1EVX — Jordi Solé🎗🇪🇺 (@jordisolef) 29 de noviembre de 2022

Espionaje al Gobierno

Además de la directora del CNI, durante la audiencia dedicada a España también han intervenido como invitados el periodista Ignacio Cembrero, el abogado penalista Andreu van den Eynde, el experto en ciencia computacional Gregorio Martin y Juan Jesus Torres, secretario general de administración digital. En su intervención, Cembrero ha aludido a la supuesta utilización de Pegasos por parte de Marruecos para espiar los móviles de miembros del gobierno, como el presidente Pedro Sánchez y los ministros de Defensa e Interior. Ha dicho que las explicaciones dadas hasta ahora por el ejecutivo “no son creíbles” y ha lamentado que no hayan protestado ante Israel “como lo hizo el presidente de Francia Emmanuel Macron”. En su opinión, el anuncio por parte del Gobierno de que algunos móviles fueron pirateados responde “a una operación de política interior española” que “coincide con el estallido del Catalangate”.

Van den Eynde ha denunciado por su parte el diferente trato judicial que están recibiendo los supuestos casos de espionaje del "Catalangate" y del Gobierno español. “Hay ocho tribunales penales que gestionan docenas de expedientes relacionados con el referéndum catalán. Después de medio año no hay ningún tribunal en España que haya dado ningún paso para llevar a cabo una investigación. Al mismo tiempo el caso de espionaje de las instancias del gobierno español va a toda velocidad”. Por último, el experto invitado, Gregorio Martín, ha valorado que “no estamos científicamente en condiciones de decir que un teléfono ha sido infectado por los nuevos sistemas de espionaje” y que “no hay ninguna razón” para pensar que el espionaje de los 18 independentistas catalanes se hizo con Pegasus.