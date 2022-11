El Gobierno sigue inmóvil ante la rebaja de penas a delincuentes sexuales en aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', a pesar de que una mayoría de audiencias provinciales se han declarado a favor de la reducción de condenas y de que este martes el Tribunal Supremo, en su primer pronunciamiento sobre este asunto, por la agresión sexual que exjugadores de la Arandina cometieron contra una menor, les ha disminuido un año el tiempo de prisión.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que analizarán este fallo "muy detenidamente" pero no ha querido responder sobre si modificarán la ley, una decisión que no cuenta con el aval del Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos. A pesar de que el Gobierno esperaba que el Supremo contribuyera a frenar la rebaja de penas, algo que en esta primera ocasión no ha sucedido, la ministra insistió en la importancia del cambio impulsado en los delitos contra la libertad sexual y que se ha puesto el consentimiento en el centro lo que, reconoció, "obliga a reajustar las penas".

Hasta ahora el mensaje del Ejecutivo ha sido que el texto ha tenido "efectos no deseados" e incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha negado públicamente que fuera avisada de las consecuencias de reducir las condenas de cárcel en la horquilla inferior, que al fundir en un mismo tipo delictivo el abuso y la agresión e introducir nuevos agravantes, bajó de seis años a cuatro.

"Al pivotar todo sobre el consentimiento, esto lo que ha llevado es a incluir lo que ya no es violento o intimidatorio dentro del concepto de agresiones sexuales y estirar el arco penológico", explicó Llop. "Esto ha supuesto que se tenga que hacer una redistribución de las penas. Pero es que esta ley tiene cosas muy importantes, porque más allá de lo punitivo lo que pretende es proteger a las víctimas", subrayó.

Fuentes del Ministerio de Justicia sostienen que la ministra siempre ha dicho lo mismo sobre la ley y sus consecuencias y que, en su caso, no supone ninguna novedad en el discurso. La enorme disrupción que provocó en el Ejecutivo de coalición las primeras decisiones sobre reducción de condenas a delincuentes sexuales llevó al Gobierno a hacer una llamada a la calma, a la espera de que la Fiscalía General del Estado y el Supremo tuvieran la oportunidad de señalar cómo se debía aplicar la nueva ley. Se confiaba en que ambas instituciones arrojaran luz y no fuera necesario dar una respuesta política, en lugar de jurídica, o tener que asumir responsabilidades. Algo mucho más complicado tratándose de Irene Montero ya que exigirle cuentas supone poner en riesgo la continuidad de la coalición.