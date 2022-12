Yolanda Díaz se ha pronunciado sobre la polémica de esta semana con Irene Montero en el Congreso de los Diputados. Y lo ha hecho con una reprimenda a la ministra de Igualdad: "Es un bochorno escuchar lo que pasa en esa cámara. Gritar e insultar mucho lo único que consigue es alejar a la ciudadanía de la cosa pública. No hace mejor a la democracia, la hace más débil. Cuidamos la democracia, no es ninguna broma. Esto es lo que pediría a quienes están causando un autentico 'balbordo' (escándalo en gallego) en la política de este país".

Los afines a la ministra de ministra de Trabajo y Economía Social le han pedido "tomar decisiones" para clarificar su proyecto. "Desde que me han escuchado hablar en el Gobierno he dicho que el ruido es la peor praxis política. El ruido no aporta nada a la vida pública y era una estrategia deliberada en la que a mí jamás me van a encontrar. Se me ha dicho de todo y yo no voy a entrar. Es evidente que esto está pensado y más que pensado por la extrema derecha".

Lo que ha dejado claro Yolanda Díaz es que no va a formar parte de la bronca que se ha vivido esta semana en el Congreso de los Diputados. "Me han visto en las sesiones de control, se me ha dicho de todo y desde luego no voy a formar parte de estrategias que son generadoras de desafección social. En la cámara debe haber libertad de expresión y máximo respeto. La ciudadanía no quiere que nos insultemos, sino saber qué defendemos", zanjó la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Urgencia para desbloquear a ley de vivienda

Yolanda Díaz también se refirió a los datos del paro en el mes de noviembre, el segundo mejor de la historia. "Dejen de ejercer 'trumpismo' económico. Cuestionan las estadísticas y es muy grave. Pido a la derecha que esté a la altura, esto no pasa en ningún otro país", dijo Díaz.

"La ciudadanía española no está en elecciones. Todo lo que hacemos lo hacemos para cambiar la vida de la gente. Yo voy por la calle, la gente me para y me dice que le han hecho indefinido y eso es muy bueno, pero también me paran porque no pueden pagar el alquiler. Es urgente desbloquear la Ley de Vivienda, es nuestra obligación", explicó Díaz.