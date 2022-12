La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha dejado claro este martes que su grupo no volverá a defender en el pleno la enmienda a la ley trans con la que planteaba que un juez tuviera que autorizar el cambio de sexo en el registro en el caso de los menores de 16 años.

"Apoyaremos la ley tal y como ha salido de la Comisión de Igualdad porque es lo legítimo y lo propio", ha manifestado en declaraciones a los periodistas en el Congreso después de que el martes, en la citada comisión, no consiguieran apoyos a su enmienda.

La ley trans ha dividido al PSOE y diputadas como Carmen Calvo no han aclarado cuál será el sentido de su voto cuando el proyecto llegue al pleno, pero Fernández no cree que se vaya a romper la disciplina de voto. "En cualquier caso, será una decisión individual de cada uno", ha añadido Fernández; "Ésta es una ley del Gobierno y la vamos a defender más allá de debates internos que son lógicos, y más en una organización tan grande", ha recalcado.

Para justificar que no mantengan una enmienda que, según sostenían, daba seguridad jurídica a la ley ante posibles recursos ante el Constitucional, Fernández ha recordado que si no consiguió la mayoría necesaria en la Comisión, tampoco la alcanzará en el pleno. "Quisimos dotarla de más seguridad jurídica para proteger el texto, pero el poder legislativo no lo ha considerado necesario; consideramos que hemos hecho nuestro trabajo, pelear por lo que considerábamos que era mejor para la ley, pero no ha obtenido la mayoría parlamentaria suficiente, con lo cual entendemos que debe ser así", ha explicado.