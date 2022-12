Revelado: El PP fuerza el golpe de mano en el CGPJ para imponer "sus" dos candidatos al Constitucional, por Ernesto Ekaizer

El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, está en condiciones de revelar que el Partido Popular, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos en diciembre de 2013 a propuesta de los populares y los del mismo sector del Tribunal Constitucional se aprestan a dar el golpe para seleccionar dos candidatos está semana (a ser posible mañana miércoles 14 de diciembre). Han amenazado con presentar una querella criminal contra el presidente del CGPJ si no convoca un pleno extraordinario para este miércoles con el fin de votar a los dos candidatos del CGPJ al TC después de retrasar deliberadamente esta elección desde el pasado 8 de septiembre.

Mozo se encontraba desde el pasado domingo estudiando dicha convocatoria después de que el viernes pasado, nueve vocales conservadores liderados por José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, decidieron precipitar una operación preparada para más adelante. La próxima aparición de las reformas del Gobierno y en el Senado para acabar con la dilatación deliberada de la votación, ha anticipado el golpe para votar con el sistema antiguo que exige 3/5 de los votos, u 11 votos, para materializar la selección.

Desde la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, los 3/5 exigidos se representan en 11 votos.

La propuesta del sector progresista de elegir a un candidato por cada uno de los dos sectores ha sido rechazada por los conservadores. Aunque estos nunca han presentado propuesta de candidato exigieron a los progresistas que propusieran al suyo. Nada más conocer que dicho sector proponía a José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera, sección sexta, del Tribunal Supremo, el PP y los conservadores bloquearon la votación.

Acto seguido por distintas vías, verbales y mediáticas, bombardearon a Bandrés y propusieron que en su lugar los progresistas apoyaran al magistrado Pablo Lucas, magistrado de la Sala Tercera, como su candidato. Es decir, sin proponer el suyo ya imponían al sector progresista a Lucas.

Evitar la elección de Conde-Pumpido

El temor del PP y del sector conservador, unido a sus pares del TC -los tres forman el triángulo de la Santísima Trinidad- consiste en que después de los nombramientos en el CGPJ, la renovación del TC supondrá con los nuevos magistrados -dos por el Gobierno y dos por el CGPJ- dará a una mayoría progresista en el TC. Y según la ley orgánica del TC se debe elegir nuevo presidente y vicepresidentes.

La derecha quiere impedir que el presidente que dicha mayoría progresista puede nombrar con su mayoría de votos -7 contra 4 conservadores- sea el magistrado Cándido Conde-Pumpido, exmagistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El nombramiento de Bandrés es, a ojos del PP y del sector conservador de los populares, el mal que es necesario evitar para abortar la presidencia de Conde-Pumpido. Es decir: el PP y su sector en el CGPJ están metidos de hoz y coz en la conspiración junto con el presidente caducado, elegido en 2013, por Mariano Rajoy, del TC, Pedro González-Trevijano, para bloquear a Conde-Pumpido.

Mozo no se ha opuesto a convocar el pleno extraordinario que piden nueve vocales conservadores. Pero ha comprobado, según fuentes judiciales consultadas, que dos vocales -Mar Cabrejas y Gerardo Martínez Tristan están respectivamente en República Dominicana y Londres y que, además varios vocales como Juan Manuel Fernández), Juan Martínez Moya así como Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio para la Violencia de Género del CGPJ) estarán este miércoles en el Congreso sobre Violencia de Genero que se celebra en Canarias.

Dos abstenciones clave

Por estas razones, Mozo ve difícil que se pueda realizar el pleno. Pero el PP y el sector conservador lo impulsan. Los vocales proponen una votación telemática.

Y es porque quieren propinar el golpe. Esteban González Pons, el responsable por el PP de la negociación abortada de renovación del CGPJ ya actúa abiertamente. La noche del lunes pasado pidió en un tuit la abstención, sin nombrarla, de la magistrada del Supremo y vocal del CGPJ Clara Martínez de Careaga por ser esposa de Conde-Pumpido.

Porque es que el sector conservador necesita reducir el número de vocales que van a votar para obtener la mayoría. Si obtienen 2 abstenciones, conseguirán los votos para nombrar a César Toloza y a Pablo Lucas. La de este último lo conseguirían con la abstención de su hermano Enrique Lucas, que es vocal en el CGPJ.

Esas dos abstenciones clave permitirían consumar el golpe. Una vez asegurado esto, ya buscarán en el TC frustrar la presidencia de Conde-Pumpido con la propuesta de su progresista preferida María Luisa Balaguer.

Pero la abstención de Clara Martínez de Careaga no tiene posibilidad de prosperar. No hay causa de abstención y los vocales no pueden recusarla.