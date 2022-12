El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado este viernes que "hace unos días" se vio con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y ha rechazado que en ese encuentro hablaran de posibles fichajes. Según ha destacado, el partido naranja está en "pleno proceso organizativo interno".

"Yo no vengo a hacerle OPAS a los partidos sino a ponerme a disposición de sus votantes. Y lo bueno en la democracia es que los votantes no son reos de ningún partido. Votan cada cuatro años y lo magnífico de la democracia es que no solamente se puede elegir al Gobierno sino que se puede cambiar", ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que fue una "cordialísima reunión", Feijóo ha señalado que Arrimadas le contó que Cs está en un "régimen de organización interna" y ha indicado que conversaron sobre la situación de España. "Hemos compartido muchas preocupaciones lógicamente de la deriva autoritaria del Gobierno", ha manifestado.

También se vio con Errejón, Díaz o Abascal

En cuanto a si el PP ficharía a Arrimadas si al final es Edmundo Bal el que gana las primarias, Feijóo ha asegurado que al PP "lo que le interesa es ampliar su base electoral" y ha añadido que están trabajando en eso.

Al se preguntado si se ha reunido con líderes de todos los partidos políticos, Feijóo ha señalado que ha visto a todos los que ha "podido": "He visto al líder del PNV, he visto a Inés Arrimadas, he visto a Iñigo Errejón, he estado con Yolanda Díaz y he estado con Abascal y también con el líder de UPN".