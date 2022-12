El consejero de Salud de Asturias, Pablo Fernández, entre los aspirantes a ministro de Sanidad

El consejero de Salud del Principado, Pablo Ignacio Fernández Muñiz, figura entre los candidatos a convertirse en ministro de Sanidad, una vez que la actual titular del Departamento, Carolina Darias, deje el puesto para competir por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal.

Los rumores sobre las posibilidades reales de ascenso del cirujano avilesino, surgidas el pasado mes de noviembre, no solo no se han disipado, sino que han cobrado intensidad en los últimos días. Lo que semanas atrás descartaban de plano algunas fuentes próximas al Gobierno regional, ahora se valora con más prudencia, incluso con un mensaje del tipo "y por qué no".

De hecho, en el seno del PSOE de Asturias se otorga una credibilidad creciente a las opciones de Pablo Fernández y se observan movimientos. En los despachos sanitarios incluso se baraja la alternativa de que la actual gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Conchita Saavedra, le sustituya al frente de la Consejería.

Los planes del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, son una incógnita. Que está barajando una panoplia de nombres, y que entre estos figuran algunos de los consejeros autonómicos socialistas, es algo que nadie duda. ¿Qué datos juegan a favor de Pablo Fernández Muñiz? Entre otros, la expresión de un talante –en estos tres años y medio de legislatura– sosegado y propenso al diálogo, una gestión de la pandemia que no pocos valoran como positiva y un perfil que va más allá del ámbito estrictamente sanitario, al haber sido miembro del Comité de Bioética de España.

La versión oficial es que Carolina Darias compaginará sus responsabilidades en el Ministerio y como candidata a la alcaldía canaria hasta pocas semanas antes de las elecciones municipales de mayo. Lo mismo se presume que hará Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, como aspirante a la Alcaldía de Madrid. Habrá que ver si, finalmente, Sánchez decide acelerar los cambios en el Gobierno para que cada cual se dedique de lleno a la tarea encomendada.

De llegar a buen puerto la "candidatura" del actual consejero de Salud del Principado, sería el segundo asturiano en asumir esta responsabilidad, después de María Luisa Carcedo, quien fue ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre septiembre de 2018 y enero de 2020, en el primer mandato de Pedro Sánchez. Carcedo accedió al cargo para sustituir a la valenciana Carmen Montón, quien presentó su dimisión tras ser acusada de plagio en la obtención de un título de posgrado.

En la actual legislatura han sido ministros de Sanidad el filósofo barcelonés Salvador Illa y, actualmente, la licenciada en Derecho Carolina Darias. Pablo Ignacio Fernández Muñiz (Avilés, 1966) es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Inició su trayectoria profesional como médico de accidentes en la mina de Tormaleo y posteriormente en el servicio de Urgencias de Atención Primaria de Avilés. Tras cursar el MIR en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, se incorporó al Hospital General de Asturias, donde trabajó desde 1992 hasta 1996 y donde logró una beca de la Asociación Española de Cirujanos para una formación específica en Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática. También ejerció como cirujano en el Hospital Valle del Nalón (1997-2010) y en el Hospital San Agustín (Avilés), hasta 2016. Ese año accedió al cargo de director del área IV del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que incluye la gestión del Hospital Monte Naranco y del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama, el consejero asturiano es máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Camilo José Cela, y máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) y especialidad en Gestión Sanitaria por IMF Business School.