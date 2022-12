El pacto ‘in extremis’ alcanzado este martes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) también logró un efecto que va más allá del recambio de magistrados. El Gobierno ya no tiene tanta prisa por registrar la anunciada proposición de ley específica para rebajar las mayorías del órgano de gobierno de los jueces y facilitar la renovación del Constitucional.

Horas antes del pleno del CGPJ, Pedro Sánchez había dado desde la Moncloa pistas sobre lo que podría ocurrir si los magistrados alcanzaban por fin un pacto. Después de que el TC impidiera la votación en el Senado de la reforma diseñada para facilitar su renovación, los socialistas y sus aliados parlamentarios anunciaron que recuperarían lo suspendido cautelarmente a través de una ley específica. Sin embargo, ante la posibilidad del acuerdo en el CGPJ, el presidente del Gobierno dijo: “Si fuera así, la urgencia no sería la misma”.

“La proposición de ley ha surtido su efecto”, señalaron fuentes de la Moncloa nada más conocer el acuerdo judicial. Según su interpretación, ha sido el anuncio de esta norma lo que ha provocado que la mayoría conservadora del CGPJ dejase atrás su actitud de bloqueo. Y ahora esa iniciativa legislativa queda en barbecho, pero el Gobierno no renuncia a registrarla en el futuro. De momento, el PSOE y Unidas Podemos hablarán con el resto de socios (del PNV a Compromís, pasando por ERC y EH Bildu) y también analizarán el auto, que se espera que se conozca el miércoles, en el que la mayoría conservadora del TC fundamenta su inusual decisión de paralizar una votación en el Parlamento, así como los votos particulares de los magistrados progresistas. La decisión final sobre si registrar o no, en todo caso, no está tomada. Y si se llega a presentar la iniciativa, explican fuentes de la dirección socialista, será después de Navidad.

"Gran día para la democracia"

“El Gobierno valora muy positivamente el nombramiento de los dos magistrados del TC por parte del CGPJ. Es lo que esperábamos desde hace meses y a lo que obligaba la ley desde septiembre. Pese al retraso y el bloqueo provocado por el PP, hoy el CGPJ ha cumplido sus obligaciones. Hoy es un gran día para la democracia española, para sus instituciones y para la Constitución. El PP no podrá nunca imponer su bloqueo frente al normal funcionamiento de la democracia”, explicaron fuentes oficiales del Gobierno.

Pero todavía queda algo por hacer, concluyeron los colaboradores de Sánchez: el propio CGPJ, cuyo mandato lleva más de cuatro años caducado debido el rechazo del partido de Alberto Núñez Feijóo a negociar los nuevos miembros con Sánchez. “El único que falta por cumplir con la Constitución es el PP”, zanjaron en la Moncloa.

El PP: “Sánchez queda retratado”

Mientras tanto, los populares, que también consideran “una buena noticia” el acuerdo del CGPJ para designar a los dos magistrados del TC que les corresponden, argumentaron que el presidente del Gobierno había "quedado retratado” con sus movimientos de las últimas semanas porque los magistrados “a los que Sánchez insultó gravemente” han materializado su propuesta.

Fuentes de Génova cargaron así contra un Ejecutivo que debería “disculparse con todos y cada uno de los vocales” por sus declaraciones recientes. No solo eso. El partido de Feijóo considera que el Gobierno debería renunciar a los dos nombres que propuso en su cuota para acceder al tribunal de garantías (el exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez) “y elegir dos perfiles de ejemplaridad contrastada” después de que el CGPJ “haya cumplido con su deber eligiendo dos perfiles independientes”.

El PP muestra su respaldo de esta forma a César Tolosa y María Luisa Segoviano. En el partido conservador reconocen que el bloque progresista del Consejo “tenía muy difícil decir que no” a la magistrada, la primera mujer en presidir una de las salas del Tribunal Supremo.

Para el PP, Sánchez “ha quedado retratado” en su “afán por controlar las instituciones” por haber iniciado una reforma que buscaba alterar el sistema de mayorías de los órganos constitucionales y ahora comprobar que los propios magistrados (meses después de la fecha en la que debían hacerlo) han terminado cerrando un acuerdo por unanimidad. “Haría bien el Gobierno en desandar el camino recorrido hasta ahora y devolver las competencias hurtadas al CGPJ”, concluyeron en Génova.