La tercera candidatura de Ciudadanos llamada 'La Base del Cambio' que se disputa la dirección del partido, encabezada por el que se postula el portavoz de la formación, Marcos Morales, ha pedido que Cs no se centre solo en la cuestión de Cataluña ya que hay zonas a las que "les preocupa" otras cuestiones y tiene diferentes necesidades.

Así lo ha manifestado Morales este martes en rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, durante la presentación de su candidatura, que obtuvo 142 avales, de los 115 requeridos para registrar la candidatura, frente a los 1.367 que ha obtenido 'Renace tu partido', la lista oficialista que apoya Inés Arrimadas y lideran Adrián Vázquez, Patricia Guasp y los 679 alcanzados por 'Ciudadanos de Nuevo', de Edmundo Bal.

"Me preocupa que este partido haya pecado de la cuestión catalana, yo soy de Murcia y no me importa... me importa a nivel nacional pero no podemos ir a una comunidad autónoma como en 2019", ha señalado Morales, quien lidera una candidatura que busca "municipalismo como forma de hacer política".

Aparte de defender que el partido no se puede "enfocar" solamente en el tema de Cataluña, comunidad autónoma donde nació el partido en 2006, Morales ha arremetido contra las otras dos candidaturas que se presentan a las primarias y ha asegurado que ninguna de ellas es totalmente independiente.

"Creemos en este proyecto y no tenemos ataduras económicas ni laborales que nos impidan decir la verdad ni lo que está ocurriendo en Ciudadanos, eso no puede garantizar Edmundo Bal ni la propuesta de Inés Arrimadas liderada por Adrián Vázquez y Patricia Guasp", ha declarado Morales.

En este sentido, el aspirante a portavoz de Ciudadanos ha insistido que desde su candidatura siempre van a decir "las cosas como son, aunque no guste", un candidatura que completa Laura Alves como secretaria general, Carlos Arnemann como candidato a vicesecretario general y José Luis Rubio como candidato a coordinador nacional.

Las primarias de Ciudadanos se celebrarán el 11 y el 12 de enero, una cita en la que los afiliados inscritos en el censo de votación decidirán el futuro del partido.