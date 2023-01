Las 10 comisiones de investigación sobre el rey Juan Carlos frustradas en el Congreso

Las informaciones sobre Juan Carlos I que han copado portadas de periódicos y cientos de minutos en radios y televisiones en los últimos años han tenido también su traslado al Congreso de los Diputados. Durante los últimos cinco años, las polémicas originadas en torno al rey emérito, que este jueves cumple 85 años, han llegado acompañadas de peticiones para investigarle en la Cámara baja. En más de una decena de ocasiones, Unidas Podemos y los socios habituales del Ejecutivo, han intentado que el monarca desfilara por los pasillos del Congreso para ser interrogado por infinidad de motivos, todos relacionados con su fortuna. Siempre se han chocado con el muro de PSOE, PP y Vox.

"El rey es inviolable" y "el Congreso no tiene entre sus funciones controlar a la jefatura del Estado". Estos son los dos motivos que socialistas, populares y ultraderechistas han esgrimido siempre para rechazar las comisiones de investigación. Su 'no' en la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría, se ha producido la gran mayoría de las veces tras escuchar a los letrados de la Cámara, aunque no siempre.

Estableciendo doctrina

En junio de 2014, Juan Carlos I abdicó en su hijo, Felipe VI. Cuatro años después, en julio de 2018, salieron a la luz una declaraciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein al excomisario José Manuel Villarejo en las que aseguraba que el rey emérito obtuvo una comisión por la construcción de AVE a la Meca. Una semana después, Unidas Podemos registró la primera de muchas solicitudes para investigar las "presuntas irregularidades cometidas" por Juan Carlos I. La iniciativa no fue admitida a trámite.

Fue en aquellos días cuando se consolidó el primero de los argumentos que se han utilizado desde entonces para rechazar las demás propuestas: el rey es inviolable. Los letrados del Congreso elaboraron un informe en el que dejaron claro que no se podía investigar al monarca porque el artículo 56.3 de la Constitución señala que es "inviolable", "no está sujeta a responsabilidad" y esa protección "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado". La doctrina era clara, a Juan Carlos I no se le podía investigar por nada que hubiera hecho durante su mandato.

Nada más recibir la respuesta de PSOE, PP y Vox, los morados, esta vez con el apoyo de ERC, registraron una nueva comisión de investigación, pero esta vez relativa a "las presupuestas ilegalidades cometidas por el actual monarca emérito desde que dejó de ser jefe de Estado". Con esta nueva redacción, Unidas Podemos confiaba en esquivar el anterior veto, pero, otra vez, fue rechazada bajo el pretexto del artículo 56.3 de la Constitución y con la añadidura de que entre las funciones del poder legislativo (las Cortes Generales) no estaba el control de la jefatura del Estado.

Las siguientes ocasiones

Sentadas estas bases, ninguna petición de comisión de investigación sobre Juan Carlos I ha prosperado. La decena de iniciativas que se ha ido registrando en el Congreso permite hacer un recorrido por las polémicas en torno al emérito de los últimos años. Dos se presentaron en marzo de 2020, cuando se conoció que la Fiscalía Suiza estaba investigando una supuesta donación de 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein desde una cuenta vinculada a una fundación panameña.

Otra en junio del mismo año, tras saberse que la Fiscalía del Tribunal Supremo había abierto una investigación sobre unas supuestas comisiones abonadas por Arabia Saudí por el contrato del AVE a La Meca en cuentas atribuidas a Juan Carlos I; y dos más antes de que finalizara el 2020 por el uso de tarjetas opacas por el rey emérito y algunos miembros de su familia. En marzo de 2021, con la segunda regularización que presentó el rey emérito ante Hacienda de 4 millones de euros, llegó otra nueva petición para investigar la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka -constituida por el primo del monarca, Álvaro de Orleans Borbón- de vuelos privados. Desde entonces se ha registrado media docena más, siempre con la resignación de saber que no saldrán adelante.