No cesa el lío en Podemos y la dirección carga contra su candidata en Asturias

El lío interno en Podemos Asturies no cesa cuando faltan menos de cinco meses para la celebración de las elecciones autonómicas. La dirección regional, que encabeza la diputada nacional Sofía Castañón, cargó ayer contra "el entorno" de su candidata autonómica, Covadonga Tomé, y de Daniel Ripa, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya desestimado unas demandas presentadas "por cargos de confianza" del ex secretario general de la formación morada, que sigue como diputado en la Junta General.

Tres miembros de la anterior dirección autonómica de Podemos habían presentado demandas tras haber sido despedidos por el equipo que ganó el proceso orgánico, hace ahora un año. El TSJA ha desestimado los recursos presentados por la ex secretaria de Comunicación y por la adjunta al ex secretario de Organización contra una sentencia previa que había considerado procedentes sus despidos. En cambio, el TSJA ha estimado parcialmente el recurso del ex secretario de Organización, Rogelio Crespo, al declarar su despido improcedente, "por una razón meramente formal, ya que se había hecho uso de una cláusula de temporalidad de su contrato que no regía desde hacía algo menos de dos meses", según reconoció ayer la actual dirección de Podemos Asturies mediante un comunicado.

La sentencia del TSJA "constata que no existió la vulneración de derechos a la libertad sindical o la libertad ideológica" que pretendían los denunciantes, según la actual dirección de la formación morada. "Podemos actuó de forma correcta con los ceses y que el circo mediático emprendido por los demandantes contra el partido carecía de fundamento jurídico", sostiene la dirección regional, para la que esas denuncias "solo pueden entenderse en el marco de la campaña de desprestigio orquestada desde el entorno de Daniel Ripa y Covadonga Tomé, desde que perdieron las elecciones internas en diciembre de 2021". Se da la circunstancia de que Covadonga Tomé se impuso por un amplio margen de votos en las primarias de Podemos para ser la candidata a la Presidencia del Principado, que tuvieron lugar en noviembre pasado.

La dirección concluye su comunicado llamando a "superar las pugnas basadas en intereses personales y centrarse en trabajar por los intereses de la mayoría social asturiana".