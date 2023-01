Desde que en el mes de noviembre comenzó el goteo en la rebaja de penas de agresores sexuales (en algunos casos incluso excarcelaciones) por la nueva ley del ‘sólo sí es sí’, el PP hizo de la causa su principal bandera de oposición, incluso por encima de la reforma del Código Penal que afectaba a los delitos de sedición y malversación. En el partido de Alberto Núñez Feijóo insistían en que esa norma constituye “el principal desgaste” para el Gobierno de coalición y han llegado a apostar por una campaña de calle, con manifestaciones frente a los ayuntamientos donde se producen rebajas en las condenas.

En Génova se sorprendieron cuando Pedro Sánchez metió en un cajón el supuesto “ajuste técnico” al que se abrió semanas después, en parte, por la propia presión del ala socialista de su Ejecutivo. En el PP estaban decididos a mantener la “necesaria modificación” de la ley como gran lema de la campaña electoral de mayo. Y ahora que parece que habrá ajuste en la ley seguirá apostando por esa misma línea. “Hay modificación de la ley por la presión. Porque el PSOE sabe que le pasa factura en las encuestas y no tienen más remedio. Pero han reaccionado después de casi 300 rebajas de penas”, afirman en el cuartel general de los populares.

Ya en el fin de semana, ante las primeras noticias de que Igualdad y Justicia negocian cómo afrontar el cambio en la ley, la secretaria general y el portavoz electoral del PP, Cuca Gamarra y Borja Sémper, afirmaron que los votos de sus diputados estaban a disposición para la reforma si los socios habituales del Gobierno fallaban. Pero el propio Feijóo lo escenificó ante su comité ejecutivo este lunes en Génova.

“No caben negociaciones. Hay que hacer una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas”, dijo, en referencia a las conversaciones que mantienen los distintos ministerios. “Si Sánchez no cuenta para eso a su socio de Gobierno, encontrará al partido que es su alternativa. Garantizamos el rigor que no tiene su Consejo de Ministros, el sentido de Estado que no tienen sus socios parlamentarios y la sensibilidad que no han demostrado con las víctimas”, zanjó.

En el PP no hay discusión. La posición es que hace falta un cambio en la norma y que si sus votos son imprescindibles deben prestarse para ese cambio. De hecho, en el entorno de Feijóo aseguran que no necesitan una llamada ni una explicación. Si el cambio normativo va en la línea que dice Justicia (recuperar las horquillas que existían antes de la nueva ley, dejando el consentimiento en el centro) votarán a favor del ajuste.

Lo que también tienen claro es que seguirán utilizando “la falta de rigor jurídico” y lo que consideran “incapacidad” del Ministerio de Igualdad para reforzar su mensaje de oposición. “Si no rectifican iban a tener un desgaste mayor. Pero ahora rectifican sólo por lo que dicen las encuestas. Les ha sobrado soberbia. Celebramos que lo hagan, pero llega muy tarde”, zanjan en la cúpula, revelando lo que será a partir de ahora su postura. Feijóo también la llevará a su cara a cara con Sánchez en el Senado este martes.

La dureza de los dirigentes autonómicos y municipales se hizo visible también este lunes a las puertas de Génova. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a pedir “el cese en bloque del Ministerio de Igualdad”: “Si están rectificando, no es por nosotras sino porque Tezanos les ha avisado de que se están hundiendo en las encuestas”, zanjó.